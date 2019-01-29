PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Євробачення-2019: Україна виступить у першому півфіналі конкурсу

29.01.2019

В Україні ще триває підготовка до вибору представника, який виступатиме від країни на конкурсі. А організатори шоу в Ізраїлі вже повідомили, що наш конкурсант виступить у першому півфіналі Євробачення-2019. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: Франція обрала представника на пісенний конкурс


Шляхом жеребкування вже визначено, коли саме і під яким номером виступатимуть країни-учасниці. Відомо, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу – 14 травня. Компанію їй складуть Грузія, Португалія, Білорусь, Чехія, Кіпр, Сербія, Фінляндія та інші. Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде 14, 16 (півфінали) та 18 травня (фінал).

Більше на тему: Євробачення-2019: хто вестиме міжнародний конкурс

Вже 23 лютого ми дізнаємося, хто саме представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати