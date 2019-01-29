В Україні ще триває підготовка до вибору представника, який виступатиме від країни на конкурсі. А організатори шоу в Ізраїлі вже повідомили, що наш конкурсант виступить у першому півфіналі Євробачення-2019. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: Франція обрала представника на пісенний конкурс



Шляхом жеребкування вже визначено, коли саме і під яким номером виступатимуть країни-учасниці. Відомо, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу – 14 травня. Компанію їй складуть Грузія, Португалія, Білорусь, Чехія, Кіпр, Сербія, Фінляндія та інші. Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде 14, 16 (півфінали) та 18 травня (фінал).

Більше на тему: Євробачення-2019: хто вестиме міжнародний конкурс

Вже 23 лютого ми дізнаємося, хто саме представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ