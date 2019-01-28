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Євробачення-2019: хто вестиме міжнародний конкурс

28.01.2019

Вже названі імена зірок, які будуть ведучими Євробачення-2019 в Тель-Авіві. Їх кандидатури пройшли узгодження з Європейською мовною спілкою і остаточно затверджені. Йдеться про супермодель Бар Рафаелі та шоумена Ереза Таля. Детальніше про ведучих Євробачення – в матеріалі.

«Дозволь собі мріяти» – девіз Євробачення-2019 по-справжньому надихає. Виконавці, глядачі – всі з нетерпінням чекають старту міжнародного пісенного конкурсу, навіть сама сцена. Вже відомі ведучі  – ефектна супермодель Бар Рафаелі та шоумен Ерез Таль. Їх кандидатури пройшли узгодження з Європейською мовною спілкою і остаточно затверджені.

Більше на тему: Євробачення-2019: Вірменія вже обрала представника на пісенний конкурс

Також, крім ведучих, будуть найняті і співведучі. Нагадуємо, що Євробачення-2019 буде проходити з 14 по 18 травня в Ізраїлі (Тель-Авів). Також, крім ведучих, будуть найняті і співведучі. Нагадуємо, що Євробачення-2019 буде проходити з 14 по 18 травня в Ізраїлі (Тель-Авів). Жеребкування півфіналів «Євробачення-2019» відбудеться в Музеї мистецтв Тель-Авіва 28 січня, тоді ж відбудеться передача символічних ключів від пісенного конкурсу місту торішнього організатора конкурсу – Лісабон.

Бар Рафаелі

Ефектна красуня, найсексуальніша жінка за версією журналу «Maxim» (2012, 2013). Бар Рафаелі – одна з найпопулярніших топ-моделей в Ізраїлі. Десять років тому стала лауреатом Women’s World Award в номінації «Стиль».

ведучі на євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/barrafaelii

Ерез Таль

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/ereztal

Від ролі ведучої Євробачення-2019 відмовилася Галь Гадот – відома ізраїльська актриса і модель.

ведучі євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/gal_gadot

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