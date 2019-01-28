Уже названы имена звезд, которые, возможно, будут ведущими Евровидения-2019 в Тель-Авиве. Их кандидатуры прошли согласование с Европейским вещательным союзом и окончательно утверждены. Речь идет о супермодели Бар Рафаэли и шоумене Эрезе Тале. Подробнее о ведущих Евровидения – в материале.

«Позволь себе мечтать» – девиз Евровидения-2019 по-настоящему вдохновляет. Исполнители, зрители – все с нетерпением ждут старта международного песенного конкурса, даже сама сцена. Уже известны ведущие – эффектная супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль. Их кандидатуры прошли согласование с Европейским вещательным союзом и окончательно утверждены.

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Также, помимо ведущих, будут наняты и соведущие. Напоминаем, что Евровидение-2019 будет проходить с 14 по 18 мая в Израиле (Тель-Авив). Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2019» состоится в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же пройдет передача символических ключей от песенного конкурса городу прошлогоднего организатора конкурса — Лиссабон.

Бар Рафаэли

Эффектная красавица, самая сексуальная женщина по версии журнала «Maxim» (2012, 2013). Бар Рафаэли – одна из самых популярных топ-моделей в Израиле. Десять лет назад стала лауреатом Women’s World Award в номинации «Стиль».

Эрез Таль

От роли ведущей Евровидения-2019 отказалась Галь Гадот – популярная израильская актриса и модель.

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