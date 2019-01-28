Евровидение-2019: Франция выбрала представителя на песенный конкурс
Франция определилась с представителем на Евровидение-2019. От страны выступит блогер-андрогин Билал Хассани. Музыкант в женском образе намерен петь про короля. Подробнее о конкурсанте от Франции на Евровидение читайте в материале.
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A 14 ans, jai fais The Voice Kids ou j’ai chanté « Rise like a Phoenix » de @conchitawurst . Conchita Wurst qui avait gagné l’Eurovision , c’était un moment iconique pour moi… Et si on m’avait dit que 5 ans après je ferai partie des 18 pressentis à représenter la France lors de @eurovisionfrance , je n’y aurais jamais cru.
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На Евровидении-2019 будет выступать поклонник Кончиты Вурст. Именно под ее влиянием музыкант Билал Хассани с 15 лет (сейчас ему 19) создавал новое «я». Теперь он будет бороться за победу в самом крупном песенном конкурсе в мире. Блогер-андрогин будет петь о короле, композиция называется «Roi».
Что касается стилистики образа, то артист ориентируется на образ Ким Кардашьян, а своим парикам артист дает имена. Представитель Франции на Евровидении в этом году уже давно популярен в социальных сетях, на его счету крупные победы. К международному конкурсу Билал пристрастился еще в 9 лет: «Во всех этих культурах и различиях, которые объединяет музыка, есть настоящая магия в этом большом шоу».
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