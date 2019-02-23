Євробачення-2019: Франція обрала представника на пісенний конкурс
Франція визначилася з представником на Євробачення-2019. Від країни виступить блогер-андрогін Білал Хассані. Музикант в жіночому образі має намір заспівати про короля. Докладніше про конкурсанта від Франції на Євробачення читайте в матеріалі.
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A 14 ans, jai fais The Voice Kids ou j’ai chanté « Rise like a Phoenix » de @conchitawurst . Conchita Wurst qui avait gagné l’Eurovision , c’était un moment iconique pour moi… Et si on m’avait dit que 5 ans après je ferai partie des 18 pressentis à représenter la France lors de @eurovisionfrance , je n’y aurais jamais cru.
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На Євробаченні-2019 виступатиме шанувальник Кончіти Вурст. Саме під її впливом музикант Білал Хассані з 15 років (зараз йому 19) створював нове «я». Тепер він боротиметься за перемогу в найбільшому пісенному конкурсі у світі. Блогер-андрогін співатиме про короля, його композиція називається «Roi».
Щодо стилістики образу, то артист орієнтується на образ Кім Кардаш’ян, а своїм перукам артист дає імена. Представник Франції на Євробаченні цього року вже давно відомий у соціальних мережах, на його рахунку є великі перемоги. До міжнародного конкурсу Білал прив’язався ще у 9 років: «У всіх цих культурах і відмінностях, які об’єднує музика, є справжня магія в цьому великому шоу».
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