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Євробачення-2019: Франція обрала представника на пісенний конкурс

23.02.2019

Франція визначилася з представником на Євробачення-2019. Від країни виступить блогер-андрогін Білал Хассані. Музикант в жіночому образі має намір заспівати про короля. Докладніше про конкурсанта від Франції на Євробачення читайте в матеріалі.

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На Євробаченні-2019 виступатиме шанувальник Кончіти Вурст. Саме під її впливом музикант Білал Хассані з 15 років (зараз йому 19) створював нове «я». Тепер він боротиметься за перемогу в найбільшому пісенному конкурсі у світі. Блогер-андрогін співатиме про короля, його композиція називається «Roi».
Щодо стилістики образу, то артист орієнтується на образ Кім Кардаш’ян, а своїм перукам артист дає імена. Представник Франції на Євробаченні цього року вже давно відомий у соціальних мережах, на його рахунку є великі перемоги. До міжнародного конкурсу Білал прив’язався ще у 9 років: «У всіх цих культурах і відмінностях, які об’єднує музика, є справжня магія в цьому великому шоу».

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