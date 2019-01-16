Королева поп-музики Мадонна висловила бажання виступити на Євробаченні-2019, яке пройде в Тель-Авіві. Зараз організатори ведуть переговори з американською співачкою. Чи виступатиме Мадонна на Євробаченні, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: організатори конкурсу показали офіційний логотип

Ізраїльські ЗМІ повідомили про те, що популярна американська співачка Мадонна висловила бажання виступити на міжнародному конкурсі. Поки організатори заходу лише ведуть з нею переговори. Відомо, що головна проблема у вирішенні питання полягає в гонорарі. Саме це викликало непорозуміння обох сторін.

Мадонна є найбільш комерційно успішною співачкою в історії за версією «Книги рекордів Гіннесса». З кінця 1980-х її стали називати «королевою поп-музики», адже вона понад 5 років майже безперервно займала лідируючі позиції в хіт-парадах.

Більше на тему: Євробачення-2019: організатори конкурсу показали сцену

Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня. Свою участь в міжнародному пісенному конкурсі підтвердили вже 42 країни.

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ