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Євробачення-2019: Мадонна хоче виступити на міжнародному конкурсі

16.01.2019

Королева поп-музики Мадонна висловила бажання виступити на Євробаченні-2019, яке пройде в Тель-Авіві. Зараз організатори ведуть переговори з американською співачкою. Чи виступатиме Мадонна на Євробаченні, читайте в матеріалі.

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євробачення 2019

Ізраїльські ЗМІ повідомили про те, що популярна американська співачка Мадонна висловила бажання виступити на міжнародному конкурсі. Поки організатори заходу лише ведуть з нею переговори. Відомо, що головна проблема у вирішенні питання полягає в гонорарі. Саме це викликало непорозуміння обох сторін.

Мадонна є найбільш комерційно успішною співачкою в історії за версією «Книги рекордів Гіннесса». З кінця 1980-х її стали називати «королевою поп-музики», адже вона понад 5 років майже безперервно займала лідируючі позиції в хіт-парадах.

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Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня. Свою участь в міжнародному пісенному конкурсі підтвердили вже 42 країни.

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