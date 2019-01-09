Організатори міжнародного конкурсу Євробачення-2019 показали офіційний логотип. Основним символом став трикутник, який, до речі, використовували для створення сцени. Докладніше про символ Євробачення – в матеріалі.

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Організатори конкурсу продемонстрували офіційний логотип Євробачення-2019. Основним символом став трикутник. Відомо, що на його створення дизайнерів надихнув слоган міжнародного конкурсу – «Дозволь собі мріяти» (Dare to Dream).

Як виглядає логотип Євробачення-2019? Це кілька трикутників, які плавно формують яскраву зірку. Організатори пояснили свій вибір просто: вони вважають, що на сцені в Тель-Авіві зберуться справжні зірки майбутнього. В ньому представники конкурсу вбачають безпосередній зв’язок із творчістю. А ось об’єднані фігури є символом безкрайнього зоряного неба.

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Трикутники будуть використані також і в оформленні сцени, яку вже спроектував відомий дизайнер Флоріан Вейдер.

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