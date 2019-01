Євробачення-2019 пройде 14, 16 і 18 травня в Тель-Авіві. Вже потихеньку відкривається світло на те, хто буде виступати на міжнародному конкурсі, так само як і інші важливі деталі. Наприклад, як буде виглядати сцена та інформація про локацію? Більш детально про Євробаченні в Ізраїлі, читайте в матеріалі.

Сцена – це особливе місце, як для виконавця, так і для глядача. Важливо зробити її ідеальною, особливо для такого масштабного конкурсу як Євробачення-2019. Вже давно відомо, що захід пройде в Тель-Авіві (Ізраїль). Що стосується сцени, то вона вже спроектована Флоріаном Вейдером (німецький дизайнер).

📣

Just before the New Year, we are thrilled to give you a quick first preview of the 2019 ESC stage design, by Florian Wieder. Expect more exciting news soon! 🎉

Image credit: Florian Wieder@Eurovision @kann @TelAviv #ESC2019 pic.twitter.com/wduEFUdcEu

— KAN Eurovision Israel 🇮🇱 (@kaneurovision) 27 декабря 2018 г.