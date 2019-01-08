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Євробачення-2019: організатори конкурсу показали сцену

08.01.2019

Євробачення-2019 пройде 14, 16 і 18 травня в Тель-Авіві. Вже потихеньку відкривається світло на те, хто буде виступати на міжнародному конкурсі, так само як і інші важливі деталі. Наприклад, як буде виглядати сцена та інформація про локацію? Більш детально про Євробаченні в Ізраїлі, читайте в матеріалі.

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євробачення 2019

Фото взято з джерела: twitter.com/kaneurovision

Сцена – це особливе місце, як для виконавця, так і для глядача. Важливо зробити її ідеальною, особливо для такого масштабного конкурсу як Євробачення-2019. Вже давно відомо, що захід пройде в Тель-Авіві (Ізраїль). Що стосується сцени, то вона вже спроектована Флоріаном Вейдером (німецький дизайнер).

Містер Вейдер вже неодноразово займався проектуванням сцен для «Євробачення». Під його професійне крило потрапили: Дюссельдорф, Баку, Відень, Київ, Лісабон.

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Боротьба серед кращих виконавців серед 42 країн пройде – 14, 16, 18 травня. У місті на даний момент йде посилена підготовка до міжнародного конкурсу, і вже обрана локація. Мова йде про комплекс EXPO Tel Aviv.

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