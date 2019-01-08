Юна співачка Ніна Бойкова вже встигла підкорити багато конкурсів. Із них тричі – фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення. 16-річна артистка взяла більш високу планку і подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2019. Конкурсний трек вже відомий – це «Fight For Love», залишилося тільки чекати на феєричне шоу. Докладніше про участь Ніни Бойкової у Національному відборі читайте в матеріалі.

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Можлива учасниця Нацвідбору Ніна Бойкова представила пісню, з якою мріє представити Україну на Євробаченні-2019. Дівчина у свої 16 років має вже багато досягнень на пісенному терені. Зокрема, вона є тричі фіналісткою Нацвідбору на Дитяче Євробачення.

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Юна зірка вже презентувала пісню для конкурсу «Fight For Love» і розповіла про те, як проходили зйомки кліпу. Цікавим фактом є те, що дівчині допомогла поліція. Вона створила всі умови для успішної зйомки на вокзалі.

Ніна розповіла правоохоронним органам історію, яку хоче донести до глядачів, і все-таки змогла достукатися до сердець поліцейських. Відомо, що кліпмейкери-початківці не мали при собі жодних офіційних дозволів, про що дівчина заявила на своїй сторінці в соціальних мережах.

«Fight For Love» – це три захопливі історії зі щасливим кінцем, присвячені Новому року. Режисером і сценаристом кліпу стала Василиса Бойкова, сестра співачки і колишня учасниця «Х-фактора».

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