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Евровидение-2019: Франция выбрала представителя на песенный конкурс

23.02.2019

Франция определилась с представителем на Евровидение-2019. От страны выступит блогер-андрогин Билал Хассани. Музыкант в женском образе намерен петь про короля. Подробнее о конкурсанте от Франции на Евровидение читайте в материале.

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На Евровидении-2019 будет выступать поклонник Кончиты Вурст. Именно под ее влиянием музыкант Билал Хассани с 15 лет (сейчас ему 19) создавал новое «я». Теперь он будет бороться за победу в самом крупном песенном конкурсе в мире. Блогер-андрогин будет петь о короле, композиция называется «Roi».

Что касается стилистики образа, то артист ориентируется на образ Ким Кардашьян, а своим парикам артист дает имена. Представитель Франции на Евровидении в этом году уже давно популярен в социальных сетях, на его счету крупные победы. К международному конкурсу Билал пристрастился еще в 9 лет: «Во всех этих культурах и различиях, которые объединяет музыка, есть настоящая магия в этом большом шоу».

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