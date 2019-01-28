«Следствие ведут экстрасенсы» 2019: когда новый сезон?
28 января стартует новый сезон самого мистического проекта телеканала СТБ «Следствие ведут экстрасенсы». Поклонникам программы осталось ждать совсем недолго! Уже этой зимой зрители увидят эксклюзивные выпуски, которые объединяет тема всемогущей любви.
В новых выпусках программы экстрасенсы будут разбираться в сложных мистических историях о невероятной любви и раскроют тайну смерти самой принцессы Дианы. В новом сезоне зрителей ожидают мистические загадки, тайны и любовная магия. Даже сами экстрасенсы будут шокированы историями, от которых кровь стынет в жилах.
Экспертами программы «Следствие ведут экстрасенсы» станут победители «Битвы экстрасенсов» и фавориты прошлых сезонов: Алена Курилова, Хаял Алекперов, Анна Гальерс, Жанна Шулакова, Ярослава Федорова, Лариса Гуцану, Рубина Цыбульская, Яна Пасынкова и Ольга Калинова. Эксперты объединят все свои силы, чтобы помочь людям.
Не пропустите самую мистическую премьеру – захватывающие выпуски программы «Следствие ведут экстрасенсы» – уже 28 января в 19:00 на СТБ!