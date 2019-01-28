28 січня стартує новий сезон наймістичнішого проекту телеканалу СТБ «Слідство ведуть екстрасенси». Шанувальникам програми залишилося чекати зовсім недовго! Вже цієї зими глядачі побачать ексклюзивні випуски, яких об’єднує тема всемогутнього кохання.

У нових випусках програми екстрасенси розбиратимуться у містичних історіях про надзвичайне кохання та відкриють таємницю смерті самої принцеси Діани. У новому сезоні на глядачів чекають містичні загадки, таємниці та любовна магія. Навіть екстрасенси будуть шоковані історіями, від яких кров застигає в жилах.

Експертами програми «Слідство ведуть екстрасенси» стануть переможці «Битви екстрасенсів» і фаворити минулих сезонів: Олена Курилова, Хаял Алекперов, Анна Гальєрс, Жанна Шулакова, Ярослава Федорова, Лариса Гуцану, Рубіна Цибульська, Яна Пасинкова та Ольга Калинова. Експерти об’єднають усі свої сили, щоб допомогти людям.

Не пропустіть наймістичнішу прем’єру 2019 року – вражаючі випуски програми «Слідство ведуть екстрасенси» – вже 28 січня о 19:00 на СТБ!

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