Каждому метеозависимому человеку необходимо знать график магнитных бурь на январь 2019. Читайте, когда магнитные бури в январе 2019 окажут особое влияние на нас, а также – рекомендации психолога-консультанта проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирины Чуевой, чтобы в эти дни сохранить свое здоровье и хорошее самочувствие.

График магнитных бурь

Сильнейшие магнитные бури в январе 2019 будут уже 1, 2 и 11 января. В этот период геомагнитных колебаний даже устойчивые к изменениям в атмосфере люди почувствуют их влияние. Может разболеться голова, повыситься или понизиться давление. Сильных угроз здоровью нет, но больные места могут дать о себе знать. Поэтому подготовьтесь заранее.

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После этого солнечная активность немного утихнет. Но уже 12 и 15 января ожидается еще одна магнитная буря, но менее активна, чем предыдущие.

Но уже с 17 января ученые не прогнозируют активных магнитных колебаний. Это позволит вам без проблем создать дома уютную атмосферу.

Психолог-консультант проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирина Чуева рассказала, как справляться с плохим самочувствием и здоровьем во время магнитных бурь:

«Чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе».

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