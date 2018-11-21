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Телеканал СТБ / Как повысить иммунитет: Даша Трегубова рассказала о своих правилах

Как повысить иммунитет: Даша Трегубова рассказала о своих правилах

Телеканал СТБ

Как повысить иммунитет? Наверное, каждый думает об этом холодной осенью. Ведущая  «Цієї миті рік потому»-2018 Даша Трегубова рассказала, как укрепить свой иммунитет. Раньше актриса делилась секретами ухода за волосами, кожей лица и тела. Сегодня вы узнаете, как улучшить иммунитет в домашний условиях, чтобы с легкостью пережить наступление холодов. Подробности — в материале!

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Слабый иммунитет — признак частых простудных заболеваний, плохого самочувствия и постоянной усталости. А так не хочется болеть. Для того, чтобы полноценно наслаждаться жизнью осенью и зимой, необходимо повысить свой иммунитет.

Как укрепить иммунитет?

Правило № 1 для повышения иммунитета: научитесь расслабляться

Стресс — одна из главных причин всех болезней. Поэтому старайтесь ко всему относиться спокойно, несмотря на жизненные трудности. Чаще напоминайте себе, что вы — сильный человек и переживаете сложный период. Помните, спокойствие — незаменимое средство от многочисленных вирусов.

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Поднимите настроение в компании близких друзей или с коллегами. Если вы очень устали от постоянной шумихи, возьмите выходной и останьтесь дома. Посвятите день только себе, дайте волю собственным желаниям.

Правило № 2 для повышения иммунитета: здоровый сон

Влияние сна на повышение иммунитета очень значительное. А усталость повышает чувствительность организма здорового человека к вирусам. Поэтому чем лучше вы высыпаетесь, тем меньше болеете. Заставьте себя вовремя ложиться в кровать. Ведь в холодное время года необходимо спать по 7—8 часов в сутки.

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Глубокий сон — залог крепкого здоровья. С его помощью клетки в организме обновляются, ускоряется процесс их регенерации. Именно здоровый сон укрепит ваш иммунитет и сделает его устойчивым перед вирусами.

Правило № 3 для повышения иммунитета: закаляйтесь

В улучшении иммунитета помогают регулярные процедуры закаливания. Об этом методе знают все, но мало кто приучает себя к холоду. Чтобы устоять во время вспышки заболеваний, нужно заранее повышать иммунитет с помощью закаливания.

Прежде всего учитывайте погоду, а также индивидуальные особенности вашего организма. Все нужно делать постепенно: обливайтесь прохладной водой по 5—7 минут утром и вечером, ходите в бассейн, посещайте баню и принимайте контрастный душ. С помощью этих простых правил организм не будет резко реагировать на смену погоды.

Правило № 4 для повышения иммунитета: правильно питайтесь

В холодные дни повышается риск простудных заболеваний. Чтобы уберечь свой организм от болячек, не забывайте употреблять здоровую пищу. Фрукты и овощи очень важны для укрепления иммунитета и повышения работоспособности. Правильное питание — лучший способ поднятия иммунитета. Но оно должно включать в себя большое количество пищи, которая богата витаминами. 

Исключите из рациона сахар, трансжиры, быстрые углеводы и алкоголь. Эти вещи убивают ваш организм и не дают иммунитету улучшиться.

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Лучшие продукты для повышения иммунитета:

  • натуральный мед
  • кисломолочные продукты
  • каши из цельного зерна
  • цитрусы
  • квашеная капуста
  • куриный бульон
  • рыба

Правило № 5 для повышения иммунитета: специальные препараты и витамины

Если так случилось, что вы подцепили вирус, нужно обратиться к врачу. Дефицит питательных веществ в организме не может не сказаться на вашем иммунитете. Поэтому нужно принимать специальные пищевые или мультивитаминные добавки для укрепления вашего иммунитета.

Помните, подбирать препарат нужно только после консультации у врача. Самостоятельно с неизвестными продуктами лучше не экспериментировать, ведь они могут навредить вашему организму.

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График актрисы Даши Трегубовой не предусматривает простуд. Даже при температуре 40 и жесткой ангине ведущей нужно выходить на площадку, чтобы не подвести команду.

«Я всеми силами стараюсь следить за иммунитетом. Важный момент:  врачи, которым доверяю, говорят, что постоянно «подстегивать» иммунитет нельзя. Иначе организм привыкнет и перестанет справляться без посторонней помощи», — делится Даша Трегубова.

Но осенью и особенно в зимний период, когда чувствуется упадок сил, Даша нашла для себя несколько способов, как укрепить иммунитет.  


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Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova)

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Способы повышения иммунитета от Даши Трегубовой:

  • Принятие контрастного душа. Его женщина делает не круглый год, а когда чувствует упадок сил.
  • Занятия в спортзале. Физические нагрузки, по мнению актрисы, дают и бодрость и энергию.
  • Витамины. Даша Трегубова обязательно раз-два в год принимает курс мультивитаминов.

Необычные способы повышения иммунитета от Даши Трегубовой:

  • Исландский мох.

«Я неделю была абсолютно без сил и настроения — даже с кровати встать было лень. И когда поняла, что надо с этим справляться, вспомнила про мох. Заварила его в чайнике — он был очень горький. Но… уже через полчаса я почувствовала сумасшедший прилив энергии!» — говорит ведущая.

  • Настойка восковой моли. Это средство для укрепления иммунитета посоветовал тренер Даши.
  • Фитобочка и расслабляющий массаж. В моменты самых активных съемок ведущая находит вечер, чтобы полежать в фитобочке и сходить на массаж.

Главный секрет организма в том, что он — целая система. Поэтому нужно беречь его и соблюдать правильный образ жизни. Хорошее питание, прием витаминов и добавок, физическая активность и регулярный сон — обязательно повысят ваш иммунитет.

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