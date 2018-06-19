Ячмень на глазу – очень распространенная проблема, особенно летом, когда многие люди спасаются от жары, искусственно создавая сквозняки и включая кондиционеры. Основная проблема в том, что при первых признаках опухания или покраснения века многие спешат надеть на запястье красную нить, шепчут заговоры или бегут за советом к бабушке. Но что если этим вы не только не вылечите заболевание, но и усугубите его? Как вылечить ячмень на глазу с помощью медицины, а также народными методами – в материале.

Ячмень на глазу – заболевание глазного века, которое представляет собой острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы Цейса, которая располагается около луковицы ресниц. Ячмень вызывается бактериальной инфекцией и чаще всего наблюдается при ослаблении иммунитета.

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Болезненность и отек века, а также дискомфорт в глазу могут являться признаком возникновения вышеназванного заболевания. Ячмень не только создает эстетическое неудобство и влияет на общее самочувствие человека, но и мешает при выполнении точных работ, чтении и даже просмотре телевизора. Поэтому при появлении первых же симптомов каждый задумывается, как побыстрее вылечить ячмень на глазу, какие препараты окажут быстрое действие, а также что может помочь избавиться от заболевания в домашних условиях.

Причины возникновения ячменя на глазу

переохлаждение

ослабленный иммунитет

инфекционные болезни глаз

нарушенный обмен веществ

сахарный диабет

себорея

недостаток витаминов и микроэлементов

косметические средства сомнительного качества

обострение хронических заболеваний или острые инфекционные болезни

стрессовые ситуации

несоблюдения правил личной гигиены

Симптомы ячменя на глазу

зуд

жжение

припухлость

отечность века

болезненность

ощущения инородного тела в глазу

покраснение

слезоточивость

иногда повышенная температура тела

Обычно продолжительность болезни составляет около 5–7 дней. На последней стадии на месте воспаления появляется гнойная головка, которая в итоге самостоятельно вскрывается. Однако следует отметить, что без лечения или при его неправильном проведении может возникнуть ряд осложнений.

Медикаментозное лечение ячменя

Традиционными способами лечения данного воспаления считается проведение специальных инсталляций, применение антибактериальных глазных капель и мазей, а также улучшение иммунитета, витаминотерапия и создание психологического комфорта. Следует отметить, что все медикаментозные и народные препараты следует применять только после согласования с доктором.

Глазные капли: Альбуцид, Флоксал, Левомицетин, Ципрофлоксацин, Тобрекс. Препараты содержат в своем составе антибиотики, которые оказывают антибактериальное, противовоспалительное, а также антисептическое действие. Закапывать в глаза необходимо согласно инструкции.

Мази для глаз : Гидрокортизоновая, Эритромициновая, Тетрациклиновая, Флоксал (Офлоксацин). Их действие направлено на устранение бактерий, снятие симптомов болезни, а также предотвращение распространению инфекции. Мази, как и капли, следует использовать согласно инструкции.

Спиртовые растворы : зеленка, йод и т. д. Немного средства следует осторожно нанести на поврежденное веко при помощи ватной палочки или ватного диска. Во время манипуляции следует быть очень внимательным и избегать попадания раствора на слизистую глаза.

Лечение следует проводить комплексно, одновременно используя мази, капли и другие препараты. Курс следует продолжать до полного выздоровления.

Лечение ячменя народными средствами

Из народных средств принято использовать отвары трав, которые обладают противовоспалительным эффектом, – календулы или ромашки. При проведении инсталляций, чтобы не занести инфекцию, важно соблюдать абсолютную гигиену. Популярные компрессы из трав, вареного яйца, теплой соли или картофеля можно делать только в начале заболевания, ведь в дальнейшем это опасно и может вызвать серьезные осложнения.

Хорошим эффектом обладают следующие домашние рецепты:

Примочки из сока алоэ, который следует развести водой в соотношении 1:10.

Отвар из семян укропа, который также используют для компрессов.

Для промываний можно использовать настойку лаврового листа.

Болезненность поможет снять свежий растертый корень лопуха, который прикладывают к воспалению.

При лечении воспаления глаз можно также воспользоваться обеззараживающими свойствами травы очанки. Усилить ее действие можно при помощи добавления аптечной ромашки.

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