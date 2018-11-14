Евровидение-2019 уже совсем скоро, и постепенно становится известно, кто может стать участником от Украины. О своем желании покорить Нацотбор уже заявила Наталья Гордиенко. Возможными претендентками названы Tayanna и Руслана Лыжичко. Но насчет их участия в отборе на Евровидение-2019 пока все очень туманно. Подробнее – в нашем материале.

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Наталья Гордиенко

В прошлом бунтарка, сейчас изысканная и повзрослевшая Наталья Гордиенко заявила, что планирует покорить Евровидение-2019, но сначала хочет успешно пройти сам Нацотбор. Она считает, что ее новая композиция под названием «Грім» создана именно для того, чтобы быть услышанной на главном музыкальном конкурсе Европы. Но что из этого выйдет, покажет только время. Девушка уже презентовала свою песню, а это означает, как говорит Наталья, ни шагу назад!

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Татьяна Решетняк

Певица Татьяна Решетняк, известная всем под псевдонимом Tayanna, уже два года пытается попасть на Евровидение. Насчет участия в следующем году она не дала однозначного ответа. Звезда сказала, что все зависит только от Андрея Данилко.

Певица рассказала, что после Евровидения-2018 он заявил, что если бы его не было в жюри, она бы поехала представлять Украину. Поэтому будет ли артистка принимать участие в Нацотборе, зависит от того, увидим ли мы Данилко снова в судейском составе.

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Руслана Лыжичко

О желании принять повторное участие в Евровидении заявила и известная певица Руслана Лыжичко. Напоминаем, что 14 лет назад звезда уже покорила международный конкурс, но это ей не мешает принять вызов второй раз. Артистка говорит, что она ждет подходящего момента, идеального времени на второе участие в песенном конкурсе. Время покажет, увидим мы ее на Евровидении-2019 или же в другом году. Но это точно состоится и будет незабываемо!

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