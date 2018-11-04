«Битва экстрасенсов»-19: в 5 выпуске прямо в студии образовался «черный портал»

4 ноября в 19:00 на СТБ выйдет пятый выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19. Ясновидящим придется столкнуться с темными силами в самый неожиданный момент. Что обещает выпуск 5 «Битвы экстрасенсов»-19?
Больше по теме: Голосование: кто должен был уйти из «Битвы экстрасенсов»-19 в 4 выпуске
В свежем выпуске вы узнаете:
- Что Александра Черноморская нашла в своей шкатулке и чем это обернулось?
- Почему Наргиз Ханум очертила защитный круг, как только ступила на съемочную площадку?
- Какой грех несет героиня проекта и почему живет с преступником под одной крышей?
- Кто из экстрасенсов не смог почувствовать спасителя и спасенного в ходе первого испытания?
- Отчего прямо в студии образовался портал в мир мертвых?
- Какая потусторонняя сущность мешает жить семье, обратившейся на проект?
- Почему Александра Черноморская накинулась на героиню?
- Какие шокирующие подробности выяснили экстрасенсы в ходе второго испытания?
Узнайте ответы на эти вопросы! Не пропустите пятый выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье в 19:00.
Смотрите видеоанонс выпуска 5 «Битвы экстрасенсов»-19: