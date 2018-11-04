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Телеканал СТБ / «Битва экстрасенсов»-19: в 5 выпуске прямо в студии образовался «черный портал»

«Битва экстрасенсов»-19: в 5 выпуске прямо в студии образовался «черный портал»

Телеканал СТБ

4 ноября в 19:00 на СТБ выйдет пятый выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19. Ясновидящим придется столкнуться с темными силами в самый неожиданный момент. Что обещает выпуск 5 «Битвы экстрасенсов»-19?

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5 выпуск БЭ

В свежем выпуске вы узнаете:

  • Что Александра Черноморская нашла в своей шкатулке и чем это обернулось?
  • Почему Наргиз Ханум очертила защитный круг, как только ступила на съемочную площадку?
  • Какой грех несет героиня проекта и почему живет с преступником под одной крышей?
  • Кто из экстрасенсов не смог почувствовать спасителя и спасенного в ходе первого испытания?
  • Отчего прямо в студии образовался портал в мир мертвых?
  • Какая потусторонняя сущность мешает жить семье, обратившейся на проект?
  • Почему Александра Черноморская накинулась на героиню?
  • Какие шокирующие подробности выяснили экстрасенсы в ходе второго испытания?

Узнайте ответы на эти вопросы! Не пропустите пятый выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье в 19:00.

Смотрите видеоанонс выпуска 5 «Битвы экстрасенсов»-19:

Video: «Битва экстрасенсов»-19: в 5 выпуске прямо в студии образовался «черный портал»

В 5 выпуске Битвы экстрасенсов-19 ясновидящие столкнуться с темными духами прямо на съемочной площадке. Узнайте, что еще вас ждет в выпуске 5!

Video: «Битва экстрасенсов»-19: в 5 выпуске прямо в студии образовался «черный портал»

В 5 выпуске Битвы экстрасенсов-19 ясновидящие столкнуться с темными духами прямо на съемочной площадке. Узнайте, что еще вас ждет в выпуске 5!

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