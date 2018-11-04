4 листопада о 19:00 на СТБ вийде п’ятий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19. Ясновидцям доведеться стикнутися з темними силами у найнесподіваніший момент. Що обіцяє випуск 5 «Битви екстрасенсів»-19?
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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:
- Що Олександра Чорноморська знайшла у своїй скриньці та чим це обернулося?
- Чому Наргіз Ханум накреслила захисне коло, щойно ступила на знімальний майданчик?
- Який гріх несе героїня проекту і чому живе зі злочинцем під одним дахом?
- Хто з екстрасенсів не зміг відчути рятівника та врятованого в ході першого випробування?
- Чому просто в студії утворився портал у світ мертвих?
- Яка потойбічна сутність заважає жити родині, що звернулася на проект?
- Чому Олександра Чорноморська накинулася на героїню?
- Які шокуючі подробиці з’ясували екстрасенси в ході другого випробування?
Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть п’ятий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.
Дивіться відеоанонс випуску 5 «Битви екстрасенсів»-19: