4 листопада о 19:00 на СТБ вийде п’ятий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19. Ясновидцям доведеться стикнутися з темними силами у найнесподіваніший момент. Що обіцяє випуск 5 «Битви екстрасенсів»-19?

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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:



Що Олександра Чорноморська знайшла у своїй скриньці та чим це обернулося?

Чому Наргіз Ханум накреслила захисне коло, щойно ступила на знімальний майданчик?

Який гріх несе героїня проекту і чому живе зі злочинцем під одним дахом?

Хто з екстрасенсів не зміг відчути рятівника та врятованого в ході першого випробування?

Чому просто в студії утворився портал у світ мертвих?

Яка потойбічна сутність заважає жити родині, що звернулася на проект?

Чому Олександра Чорноморська накинулася на героїню?

Які шокуючі подробиці з’ясували екстрасенси в ході другого випробування?

Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть п’ятий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.



Дивіться відеоанонс випуску 5 «Битви екстрасенсів»-19:

Video: «Битва екстрасенсів»-19: в 5 випуску прямо в студії утворився «чорний портал» У 5 випуску Битви екстрасенсів-19 ясновидці зіткнуться з темними духами прямо на знімальному майданчику. Дізнайтеся, що ще на вас чекає у випуску 5!

Video: «Битва екстрасенсів»-19: в 5 випуску прямо в студії утворився «чорний портал» У 5 випуску Битви екстрасенсів-19 ясновидці зіткнуться з темними духами прямо на знімальному майданчику. Дізнайтеся, що ще на вас чекає у випуску 5!

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