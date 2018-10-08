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Телеканал СТБ / Шпинатные блинчики с красной рыбой для Олега Винника

Шпинатные блинчики с красной рыбой для Олега Винника

Телеканал СТБ

В новом выпуске «Все буде добре» героини приготовили вкусные диетические завтраки для Олега Винника. Шпинатный блин с рикоттой и красной рыбой пришелся по вкусу нашему красавчику, и поэтому в кулинарном баттле он выбрал именно это блюдо. Как приготовить вкусные диетические блины – читайте в нашем материале.

шпинатные блинчики с лососем

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Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл
  • Мука цельнозерновая – 80–100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Шпинат (замороженный) – 200 г
  • Соль – 10 г
  • Перец – 6 г
  • Масло оливковое – 20 мл
  • Филе слабосоленого лосося – 200 г
  • Рикотта или другой крем-сыр – 200 г

Приготовление:

  1. В чашу блендера налейте стакан молока, добавьте 80 г цельнозерновой муки, 2 яйца, 200 г шпината, 1 ч. л. соли и черного молотого перца и 1 ст. л. оливкового масла. Смешайте все в блендере.
  2. На сухой сковороде с антипригарным покрытием обжарьте 2 блина.
  3. Выложите 2 блина так, чтобы край одного заходил на 5 мм края другого блина.
  4. Намажьте на блины рикотту и разложите красную рыбу.
  5. Заверните блины в один большой рулет.

Секрет 1. Для того, чтобы блины получились тонкими, перед приготовлением молоко нужно разогреть примерно до 40 градусов.

Секрет 2. Чтобы блины получились воздушными и нежными, желтки яиц надо отделить от белков. Желтки следует растереть с солью, а белки взбить миксером.

Секрет 3. Чтобы получить идеальную консистенцию для жарки блинов, сначала соедините жидкие вещества, а затем добавьте в чашу блендера муку и еще раз тщательно все смешайте.

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