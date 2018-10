У новому випуску «Все буде добре» героїні приготували смачні дієтичні сніданки для Олега Винника. Шпинатний млинець з рікоттою та червоною рибою смакували нашому красунчику, тому в кулінарному батлі він обрав саме цю страву. Як приготувати смачні дієтичні млинці – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Секрет 1. Для того, щоб млинці вийшли тонкими, перед приготуванням молоко потрібно розігріти приблизно до 40 градусів.

Секрет 2. Щоб млинці вийшли повітряними та ніжними, жовтки яєць треба відділити від білків. Жовтки треба розтерти з сіллю, а білки збити міксером.

Секрет 3. Щоб отримати ідеальну консистенцію для смаження млинців, спочатку з’єднайте рідкі речовини, а потім додайте в чашу блендера борошно і ще раз ретельно все змішайте.

Вітаємо! Тепер ви знаєте, як зробити щасливим одного з найкрасивіших мужчин України.

