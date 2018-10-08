У новому випуску «Все буде добре» героїні приготували смачні дієтичні сніданки для Олега Винника. Шпинатний млинець з рікоттою та червоною рибою смакували нашому красунчику, тому в кулінарному батлі він обрав саме цю страву. Як приготувати смачні дієтичні млинці – читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Молоко – 250 мл

Борошно цільнозернове – 80–100 г

Яйця – 2 шт.

Шпинат (заморожений) – 200 г

Сіль – 10 г

Перець – 6 г

Олія оливкова – 20 мл

Філе слабосоленого лосося – 200 г

Рикота або інший крем-сир – 200 г

Приготування:

В чашу блендера налийте склянку молока, додайте 80 г цільнозернового борошна, 2 яйця, 200 г шпинату, 1 ч. л. солі та чорного меленого перцю та 1 ст. л. оливкової олії. Змішайте все у блендері. На сухій сковорідці з антипригарним покриттям посмажте 2 млинці. Покладіть 2 млинці так, щоб край одного заходив на 5 мм краю іншого млинця. Намастіть на млинці рикоту та викладіть червону рибу. Загорніть млинці в один великий рулет.

Секрет 1. Для того, щоб млинці вийшли тонкими, перед приготуванням молоко потрібно розігріти приблизно до 40 градусів.

Секрет 2. Щоб млинці вийшли повітряними та ніжними, жовтки яєць треба відділити від білків. Жовтки треба розтерти з сіллю, а білки збити міксером.

Секрет 3. Щоб отримати ідеальну консистенцію для смаження млинців, спочатку з’єднайте рідкі речовини, а потім додайте в чашу блендера борошно і ще раз ретельно все змішайте.

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Вітаємо! Тепер ви знаєте, як зробити щасливим одного з найкрасивіших мужчин України.

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