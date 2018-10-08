Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября расскажет, что сделать для того, чтобы неделя прошла идеально! Экстрасенс Рафаил Бражеев знает, какие испытания в отношениях ждут вас на протяжении недели и как сохранить их от завистников с помощью магической силы камней. Детальный гороскоп на неделю с 8 по 14 октября найдете в нашем материале.

На период с 8 по 14 октября повлияет новая фаза Луны, которая будет находиться в Весах. Именно на этой неделе активизируется «злой глаз». Завистники будут пытаться разрушить ваше счастье. Они будут вести интриги за спиной и провоцировать на ссоры с партнером. Но Рафаил Бражеев даст вам советы, как защитить себя и ваших любимых от недоброжелателей.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

На этой неделе вы должны быть особенно внимательны к своему партнеру. Возможно, из-за слухов, которые распускают завистники, он обидится на вас. Чтобы защитить себя, положите в карман, ближе к сердцу, камень сердолик. В конце недели откровенно поговорите со своей половинкой, узнайте у нее, что ее беспокоит.

Овны, берегитесь внимания и ухаживаний со стороны посторонних людей, это может быть провокация. Львы, радуйтесь, вы получите приятный сюрприз от своей половинки. Стрельцы, достаточно стыдиться своей нежности и настоящих чувств!

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Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Воздержитесь от кардинальных изменений в отношениях, особенно, если вас подталкивают люди из близкого окружения. Вероятно, это советы не от чистого сердца, а из зависти. Держите при себе, например, в сумочке, камень нефрит, он поможет вам защититься от «злого глаза» и распознать завистника.

Раки, будьте терпеливы к своему партнеру, не вступайте с ним в острые споры. Скорпионы, секрет гармонии в отношениях – быть откровенным с партнером, никаких тайн в отношениях! Рыбы, не верьте всему, что говорят о вашем партнере, доверяйте только своим наблюдениям.

Земля (Козерог, Телец, Дева)

На этой неделе есть угроза разоблачения ваших старых секретов, которые вы так старательно берегли от вашей второй половинки. Берегитесь людей из прошлого, они могут позавидовать вашему счастью и принести вам вред. Оберегать ваши отношения будет камень малахит, который следует носить с собой всю неделю в кармане.

Козероги, на горизонте могут возникнуть новые романы. Тельцы, на этой неделе ваш флирт и внимание могут расценить как зеленый свет к действиям. Девы, возможно внезапное охлаждение в отношениях с партнером.

Воздух (Весы, Водолей, Близнецы)

Представителям данной стихии стоит посвятить неделю обновлению отношений. Воздержитесь от людных компаний, поскольку именно там вашу пару могут ждать неожиданные провокации. Проведите время вместе: гуляйте, смотрите старые романтические фильмы, целуйтесь. Сохранить любовь вам поможет камень авантюрин! Его нужно положить под перину на целую неделю.

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Весы, не пренебрегайте вниманием партнера, принимайте с благодарностью его помощь. Водолеи, проявляйте уступчивость к партнеру и не давайте волю эмоциям в спорах. Близнецы, не бойтесь проявлять инициативу в отношениях. Пригласите свою половинку на свидание.

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