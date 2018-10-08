Гороскоп на тиждень з 8 по 14 жовтня розповість, що зробити для того, щоб тиждень пройшов ідеально! Екстрасенс Рафаїл Бражеєв знає, які випробування у стосунках чекають на вас протягом тижня та як вберегти їх від заздрісників за допомогою магічної сили каменів. Детальний гороскоп на тиждень з 8 по 14 жовтня знайдете в нашому матеріалі.

На період з 8 до 14 жовтня вплине нова фаза Місяця, який буде в Терезах. Саме цього тижня активізується «зле око». Ваші заздрісники намагатимуться зруйнувати ваше щастя, плестимуть інтриги за спиною та провокуватимуть на сварки з партнером. Але Рафаїл Бражеєв дасть вам поради, як захистити себе і ваших коханих від недоброзичливців.

Вогонь (Овен, Лев, Стрілець)

Цього тижня ви маєте бути особливо уважні до свого партнера. Можливо, через чутки, які розпускають заздрісники, він образиться на вас. Щоб захистити себе, покладіть у кишеню, ближче до серця, камінь сердолік. Наприкінці тижня відверто поговоріть зі своєю половинкою, дізнайтесь, чи її нічого не тривожить.

Овни, стережіться уваги та залицянь з боку сторонніх людей, це може бути провокація. Леви, радійте, ви отримаєте приємний сюрприз від своєї половинки. Стрільці, досить соромитись своєї ніжності та справжніх почуттів!

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Вода (Рак, Скорпіон, Риби)

Утримайтеся від кардинальних змін у стосунках, особливо, якщо на це вас підштовхують люди з вашого близького оточення. Ймовірно, це поради не від щирого серця, а через заздрість. Тримайте при собі, наприклад, у сумочці, камінь нефрит, він допоможе вам захиститися від «злого ока» та розпізнати заздрісника.

Раки, будьте терплячі до свого партнера, не вступайте з ним у гострі суперечки. Скорпіони, секрет гармонії в стосунках – бути відвертими з партнером, ніяких таємниць у стосунках. Риби, не вірте всьому, що кажуть про вашого партнера, довіряйте виключно своїм спостереженням.

Земля (Козеріг, Телець, Діва)

Цього тижня є загроза викриття ваших старих секретів, які ви так старанно приховували від вашої другої половинки. Остерігайтеся людей з минулого, вони можуть позаздрити вашому щастю та завдати вам шкоди. Оберігатиме ваші стосунки камінь малахіт, який слід носити із собою весь тиждень у кишені.

Козероги, на горизонті можуть виникнути нові романи. Тельці, цього тижня ваш флірт та увагу можуть розцінити як зелене світло до дій. Діви, можливе раптове охолодження у стосунках з партнером.

Повітря (Терези, Водолій, Близнюки)

Представникам стихії повітря варто присвятити тиждень оновленню стосунків. Утримайтеся від людних компаній, бо саме там на вашу пару можуть чекати несподівані провокації. Проведіть час разом: гуляйте, дивіться старі романтичні фільми, цілуйтеся. Зберегти любов вам допоможе камінь авантюрин! Його потрібно покласти під перину на цілий тиждень.

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Терези, не нехтуйте увагою партнера, приймайте із вдячністю його допомогу. Водолії, проявляйте поступливість до партнера та не давайте волю емоціям у суперечках. Близнюки, не бійтеся проявляти ініціативу у стосунках. Запросіть свою половинку на побачення.

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