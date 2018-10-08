Гороскоп на октябрь по знакам зодиака покажет, к чему нужно быть готовым в этом месяце. Учитывая подсказки звезд, вы можете спланировать свои дела так, чтобы все задуманное осуществилось. Конечно, мы сами творцы своей судьбы, но лучше прислушиваться к звездам. Читайте гороскоп на октябрь 2018 года от двукратного победителя «Битвы экстрасенсов», постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», астролога Хаяла Алекперова.

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Овен

В этом месяце вы окажетесь в центре внимания окружающих. Но кроме успехов и позитивных перемен в различных сферах, вокруг вашей персоны могут разводить сплетни. Старайтесь не обращать на это никакого внимания. Причина их — зависть и желание насолить. В финансовой сфере звезды сулят нежданную прибыль, что послужит прекрасным поводом для шопинга.

Телец

Начало октября может выбить вас из колеи событиями, которые вовсе не входили в ваши планы. Но ваша решительность и умение быстро ориентироваться в ситуации помогут решить все проблемы. Делая сложный выбор, не отталкивайтесь от советов окружающих. Это может сбить вас с толку. Доверьтесь своему шестому чувству — оно не подведет.

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Близнецы

В этом месяце звезды советуют Близнецам уделять больше времени бытовым вопросам. К примеру, заняться ремонтом, обустройством дома или затеять генеральную уборку. Это не только поможет вам справиться с осенней хандрой, но и заметно улучшит семейный микроклимат.

Рак

В октябре представителям данного знака стоит быть особенно внимательными. Не торопитесь и проверяйте себя по нескольку раз. Так как, упустив из виду мелкий промах на работе, можете спровоцировать гораздо серьезнее проблемы и последствия. В личной сфере представителям знака звезды сулят позитивные перемены — семейные знаки смогут уладить все конфликты с любимыми. А одиноким сердцам предстоят новые знакомства.

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Лев

Месяц может оказаться непростым из-за скопившейся усталости и раздражительности. Во избежание ссор и конфликтов с близкими Львам стоит посвящать больше времени себе. Так, небольшая разрядка в виде путешествия, вечера за любимой книгой или прогулкой на свежем воздухе поможет не только отвлечься от забот, но и вернуть внутреннюю гармонию.

Дева

Уже с начала месяца вдохновение станет вашим частым гостем. Но не спешите посвящать всех окружающих в свои творческие идеи, так как есть большая вероятность, что весь ваш настрой и целеустремленность советчики собьют ненужными советами. Верьте в себя — и у вас все получится!

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Весы

Вы будете полны энтузиазма и сил. Отбросьте неуверенность в себе — сейчас вам по плечу любые задачи. В конце месяца звезды советуют вам сменить обстановку. Увлекательные выходные в компании близких друзей — прекрасный способ развеяться.

Скорпион

Будьте осторожнее в своих высказываниях, особенно, если это касается споров с коллегами в профессиональной сфере. Чрезмерная настойчивость и самоуверенность могут сыграть против вас. Зато в делах любовных октябрь обещает много позитивных эмоций, как для семейных представителей знака, так и для одиноких сердец.

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Стрелец

Этот месяц будет наполнен теплом и уютом. Стрельцы смогут больше времени уделить своим близким, тем самым улучшая отношения семье. Уже с начала месяца постарайтесь бережно относиться к своему здоровью. Есть большая вероятность обострения простудных заболеваний.

Козерог

Вы можете ощутить резкую тягу к переменам, и, возможно, даже задумаетесь о смене профессии. Но с кардинальными решениями звезды советуют не торопиться. А чтобы развеять тоску, постарайтесь заняться собой, смените прическу или обновите гардероб.

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Водолей

Октябрь — благоприятное время для Водолеев, чтобы разобраться с текущими проектами и взяться за начало новых дел. Старайтесь не сбавлять обороты, даже за шаг от финиша. В личной сфере одиноких Водолеев возможны кардинальные перемены — звезды сулят новые романтические знакомства.

Рыбы

Желание помочь всем на свете в октябре может сыграть с Рыбами злую шутку. Посвящая большую часть времени решению проблем окружающих, можете попасть в ловушку с собственными делами. На помощь посторонних рассчитывать не придется. Поэтому старайтесь правильно расставлять свои приоритеты и уделяйте больше времени себе.

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