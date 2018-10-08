В 19 сезоне проекта «Битва экстрасенсов», который стартовал 7 октября, Мистером Х стала эпатажная певица Оля Полякова. Ясновидящие должны были почувствовать, кто перед ними, не снимая черной повязки. Каких тайн коснулись экстрасенсы? Почему Оля Полякова требовала остановить испытание? Удалось ли людям с экстрасенсорными способностями убедить певицу в существовании потустороннего?

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Певица пришла на проект в абсолютной уверенности, что экстрасенсов не существует. Перед участниками предстала непростая задача – удивить поп-диву своими способностями. Почти все ясновидящие четко почувствовали одно: перед ними сидела обладательница роскошных длинных золотистых волос. В целом, практически все экстрасенсы смогли описать внешность украинской звезды.

А вот секреты Оли Поляковой были тщательно скрыты от посторонних глаз. Так, турецкая ясновидящая Наргиз попросила певицу написать дату своего рождения. Когда лист бумаги попал в руки Наргиз, она сразу почувствовала, что дата неверна! По словам экстрасенса, Оля Полякова на самом деле родилась не в год Свиньи, а в год Козы. Сама звезда эти сведения никак не прокомментировала. Действительно ли украинская поп-дива скрывает свой год рождения?

Чем дольше длилось испытание, тем больше удивлялась Оля Полякова. А с появлением ясновидящей из Грузии на съемочной площадке едва не разразился скандал. Экстрасенс очень подробно описала мужчину, который неоднократно позволял себе грубое поведение по отношению к украинской диве. Оказалось, что он часто оскорблял женщину и поднимал на нее руку. Оля Полякова отреагировала на информацию достаточно бурно, сказав, что больше это слушать не хочет. Однако ясновидящей хватило лишь нескольких слов, чтобы звезда согласилась продолжить испытание. Как оказалось, упомянутый случай был первой любовью певицы, а сейчас этот человек стал депутатом.

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А вот латвийский экстрасенс Марис почувствовал настоящее проклятие в адрес Оли Поляковой. Какая-то женщина называла ее воровкой. Позже это проклятие пришлось отрабатывать певице тяжелым трудом. Суперблондинка подтвердила, что, когда она познакомилась со своим мужем, он был несвободен.

Если бы знала певица, что ее ждет дальше! Экстрасенс из Армении Николас Петросян почувствовал мужчину рядом со звездой, который будто упрятан глубоко в памяти. Это отец Оли Поляковой, который отбыл в лучший мир четыре года назад. Но как он умер, звезда никогда не рассказывала. Неужели какая-то страшная история кроется в семье Оля Поляковой?

Экстрасенс Александр Соляник не на шутку напугал украинскую красавицу. Он отказался говорить после того, как увидел духа умершего по имени Юрий. По словам экстрасенса, у мужчины была пробита голова, и он чувствовал страшную боль. Певица не сразу поняла, о ком идет речь, но с появлением ясновидящей Твигги все стало на свои места. Именно она передала послание духа.

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Таинственный дух извинялся за то, что оскорблял мать и не ценил саму Олю. Женщина была глубоко поражена этими словами, но наотрез отказалась говорить, кто это. Неужели ее отец? Он предстал перед экстрасенсами, чтобы пообщаться с дочерью? Для самой певицы это оказалось очень тяжелым испытанием, которое окончательно убедило поп-диву украинской эстрады в существовании настоящих ясновидцев и дара предвидения.

«Все-таки каким бы скептиком я ни была, а талант не может не восхищать! А все, кто здесь был, – безусловно, одаренные люди», – подытожила звезда.

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