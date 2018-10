У 19 сезоні проекту «Битва екстрасенсів», який стартував 7 жовтня, Містером Х стала епатажна співачка Оля Полякова. Ясновидці повинні були традиційно відчути, хто перед ними, не знімаючи чорної пов’язки. Яких таємниць торкнулися екстрасенси? Чому Оля Полякова вимагала зупинити випробування? Чи вдалося людям з екстрасенсорними здібностями переконати співачку в існуванні потойбічного? Читайте в матеріалі!

Співачка вирішила прийти на проект абсолютно впевненою в тому, що екстрасенсів не існує. Перед учасниками постало непросте завдання – здивувати поп-діву своїми здібностями. Майже всі ясновидці чітко відчули одне: перед ними сиділа власниця розкішного довгого золотистого волосся. В цілому, практично всі екстрасенси змогли описати зовнішність української зірки.

А ось секрети Олі Полякової були ретельно приховані від сторонніх очей. Так, турецька ясновидиця Наргіз попросила співачку написати дату свого народження. Коли аркуш паперу потрапив до рук Наргіз, вона одразу відчула, що дата неправильна! За словами екстрасенса, Оля Полякова насправді народилася не в рік Свині, а в рік Кози. Сама зірка ці відомості ніяк не прокоментувала. Чи дійсно українська поп-діва приховує свій рік народження?

Чим довше тривало випробування, тим більше дивувалася Оля Полякова. А з появою ясновидиці з Грузії на знімальному майданчику ледь не вибухнув скандал. Екстрасенс дуже докладно описала чоловіка, який неодноразово дозволяв собі грубу поведінку стосовно української діви. Виявилося, що він часто ображав жінку і піднімав на неї руку. Оля Полякова відреагувала на інформацію досить бурхливо, сказавши, що більше це слухати не хоче. Однак ясновидиці вистачило лише кількох слів, щоб зірка погодилася продовжити випробування. Як виявилося, згаданий випадок був першим коханням співачки, а зараз цей чоловік став депутатом.

А ось латвійський екстрасенс Маріс відчув справжній прокльон на адресу Олі Полякової. Якась жінка називала її злодійкою. Пізніше цей прокльон довелося відробляти співачці важкою працею. Суперблондинка підтвердила, що, коли вона познайомилася зі своїм чоловіком, він був невільний.

Якби ж знала співачка, що на неї чекає далі! Екстрасенс із Вірменії Ніколас Петросян відчув чоловіка поруч із зіркою, який ніби захований глибоко в пам’яті. Це батько Олі Полякової, який пішов у кращий світ чотири роки тому. Але як він помер, зірка ніколи не розказувала. Невже якась страшна історія криється в родині Оля Полякової?

Олександр Соляник не на жарт перелякав українську красуню. Він відмовився говорити після того, як побачив духа померлого на ім’я Юрій. За словами екстрасенса, у чоловіка була пробита голова, і він відчував страшний біль. Співачка не одразу зрозуміла, про кого йдеться, але з появою ясновидиці Твіггі все стало на свої місця. Саме вона передала послання духа.

Загадковий дух вибачався за те, що ображав матір і не цінував саму Олю. Жінка була глибоко вражена цими словами, але навідріз відмовилася говорити, хто це був. Невже батько? Невже він з’явився перед екстрасенсами, аби поспілкуватися з дочкою? Для самої співачки це виявилося дуже важким випробуванням, яке остаточно переконало поп-діву української естради в існуванні справжніх ясновидців та дару передбачення.

«Все-таки яким би скептиком я не була, а талант не може не захоплювати! А всі, хто тут був, – безумовно, обдаровані люди», – підсумувала зірка.

