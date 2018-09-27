В премьерных выпусках проекта «Следствие ведут экстрасенсы» расследование будут проводить сразу трое сильнейших ясновидящих – Хаял Алекперов, Жанна Шулакова и Яна Пасынкова. Эксперты проекта будут разбираться в странном убийстве девятилетней Дианы Сывань. Не пропустите! Ужасная правда, которую уже в это воскресенье откроют экстрасенсы – виновные в смерти Дианы находятся в ее семье! Кто замаскировал убийство маленькой девочки под несчастный случай?

В сентябре 2017 года во Львовской области при странных обстоятельствах погибла девятилетняя Диана Сывань. Тело девочки нашли в трехстах метрах от дома с множественными ранами. Первые выводы правоохранителей просто шокировали – ребенка загрызли дикие звери, предположительно – лисы!

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Как такое могло произойти? Этот вопрос долгое время не давал покоя родным Дианы и ее односельчанам: «Возле нашего дома неоднократно видели лисиц. Но такого случая, чтобы животное загрызло насмерть, никогда не было! Ну как лисица может загрызть живого человека?».

После смерти духа Дианы увидел Хаял Алекперов. По его словам, ребенок с того света просил спасти свою несовершеннолетнюю сестру – Веронику. Однако азербайджанский экстрасенс на тот момент находился в Баку и не мог приехать в Украину, поэтому попросил помощи у Жанны Шулаковой и Яны Пасынковой. Ясновидящие незамедлительно выехали в родной поселок девочки – Тышица, Львовской области.

Первые ощущения экстрасенсов просто шокировали – девочка не стала жертвой диких животных, ее – убили, а преступление замаскировали под несчастный случай. Но кто и за что мог такое совершить?

«Она увидела то, чего не должна была видеть», – сказала ведьма-некроман.

А Яна Пасынкова добавила: «Девочка знала своего убийцу. И в семье тоже знают, кто совершил это страшный поступок!»

Невероятно! Неужели Диана стала свидетелем чего-то страшного, за что и поплатилась жизнью?

И что на самом деле о смерти девочки знаете ее семья и что скрывает?

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«Я понимала, что мама нам откровенно лжет. Но я не могла понять, для чего она это делала? Кого она покрывает? И что вообще происходит в этой семье?» – Жанна Шулакова.

Что напугало девочку за несколько часов до смерти? От чего дух ребенка просит спасти старшую сестру Веронику? Причастен ли к смерти девочки отец, который был обвинен в изнасиловании собственной дочери? И как получилось так, что Диана жила под одной крышей с жестоким убийцей?

Не пропустите! В воскресенье, 30 сентября, в 19:00 сразу два премьерных выпуска проекта «Следствие ведут экстрасенсы»!

Смотрите видеоанонс следующего выпуска «Следствие ведут экстрасенсы» прямо сейчас!

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: Почему убийство маленькой девочки замаскировали под несчастный случай В новом выпуске Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов, Жанна Шулакова и Яна Пасынкова открыли правду о смерти девочки