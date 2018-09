У прем’єрних випусках проекту «Слідство ведуть екстрасенси» розслідування проводитимуть відразу троє найсильніших ясновидців – Хаял Алекперов, Жанна Шулакова і Яна Пасинкова. Експерти проекту будуть розбиратися в дивне вбивство дев’ятирічної Діани Сивань. НЕ пропустіть! Жахлива правда, яку вже цієї неділі відкриють екстрасенси – винні в смерті Діани знаходяться в її родині! Хто замаскував вбивство маленької дівчинки під нещасний випадок?

У вересні 2017 року у Львівській області за дивних обставин загинула дев’ятирічна Діана Сивань. Тіло дівчинки знайшли в трьохстах метрах від будинку з безліччю ран. Перші висновки правоохоронців просто шокували – дитину загризли дикі звірі, імовірно – лисиці!

Як таке могло статися? Це питання довгий час не давало спокою рідним Діани і її односельцям: «Біля нашого будинку неодноразово бачили лисиць. Але такого випадку, щоб тварина загризла на смерть, ніколи не було! Ну як лисиця може загризти живу людину?».

Після смерті дух Діани побачив Хаял Алекперов. За його словами, дитина з того світу просила врятувати свою неповнолітню сестру – Вероніку. Однак азербайджанський екстрасенс на той момент знаходився в Баку і не міг приїхати в Україну, тому попросив допомоги у Жанни Шулакової і Яни Пасинкової. Ясновидці негайно виїхали в рідне селище дівчинки – Тишиця, Львівської області.

Перші відчуття екстрасенсів просто шокували – дівчинка не стала жертвою диких тварин, її – убили, а злочин замаскували під нещасний випадок. Але хто і за що міг таке вчинити?

«Вона побачила те, чого не повинна була бачити», – сказала відьма-некроман.

А Яна Пасинкова додала: «Дівчинка знала свого вбивцю. І в родині теж знають, хто скоїв цей страшний вчинок!».

Неймовірно! Невже Діана стала свідком чогось страшного, за що і поплатилася життям? І що насправді про смерть дівчинки знаєте її сім’я і що приховує?

«Я розуміла, що мама нам відверто бреше. Але я не могла зрозуміти, для чого вона це робила? Кого вона покриває? І що взагалі відбувається в цій сім’ї?», – Жанна Шулакова.

Що налякало дівчинку за кілька годин до смерті? Чому дух дитини просить врятувати старшу сестру Вероніку? Чи причетний до смерті дівчинки батько, який був звинувачений у згвалтуванні власної дочки? І як вийшло так, що Діана жила під одним дахом з жорстоким вбивцею?

