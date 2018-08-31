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Телеканал СТБ / Лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2018 года от экстрасенсов СТБ

Лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2018 года от экстрасенсов СТБ

Телеканал СТБ

Лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2018 поможет вам определить самые благоприятные дни для удобрения почвы и сбора урожая. Каждый, кто занимается огородом, знает, как важно в сентябре выкопать картошку, собрать томаты, сладкий и острый перец, капусту разных сортов и, конечно же, пряную зелень. Экстрасенсы СТБ рассказали, какие дни в сентябре 2018 будут самыми благоприятными для сбора урожая. Узнайте об этом в материале!

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Лунный календарь садовода-огородника

Согласно лунному календарю садовода-огородника на сентябрь 2018 года, начало осени идеально подходит для санитарной обрезки плодовых деревьев. Нужно вырезать все засохшие и больные ветки, а срезы замазать садовым варом.

Сентябрь 2018 года – это самый благоприятный месяц для посадки смородины, крыжовника, малины, потому что у этих растений весной наступает ранний период вегетации. Кроме этого, в сентябре нужно сделать обрезку кустарников, особенно тех, которые уже сбросили свои листья. Удаленные ветки желательно собрать и сжечь.

В сентябре также сажают землянику,тогда растение успеет укорениться до сильных заморозков и заложить цветочные почки на следующий год.

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Лунный календарь на сентябрь 2018

Подробный лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2018 года

Зная самые удачные дни для работы в огороде на сентябрь 2018, вы будете подготовленными, и урожай вас порадует.

Благоприятные дни для сбора урожая в сентябре 2018:

  • Посадка: 1, 3, 10–11, 17–19, 27–28
  • Сбор урожая для долгого хранения: 3, 6, 7, 26, 29, 30
  • Сбор урожая для скорейшего потребления: 15, 16, 17, 18
  • Подготовка грядок к зиме: 18, 19
  • Внесение удобрений: 6, 7, 8, 23, 24
  • Борьба с вредителями: 4, 5, 27–30
  • Консервирование, квашение, засолка: 16, 26–27, 29
  • Изготовление соков, вин, компотов, варенья: 2, 5, 7, 14–15
  • Сбор и сушка зелени: 3, 11, 27
  • Сушка и заморозка ягод и плодов: 7, 14–15
  • Сбор, переработка и сушка грибов: 3, 7, 26
  • Обрезка деревьев и кустарников: 1, 6–7, 15–16, 26–28
  • Подкормка деревьев и кустарников: 15–16, 23–24, 26
  • Обработка от вредителей плодовых деревьев и кустарников: 3, 8, 15–16, 26
  • Заготовка дров, рубка деревьев: 2–3, 26, 29–20

Неблагоприятные дни для сбора урожая в сентябре 2018:

  • Посадка: 2, 6–7, 9, 20–21, 22–25
  • Обрезка деревьев: 2, 9, 25
  • Удобрение: 2, 9, 25
  • Полив:  2–3, 9, 28
  • Борьба с вредителями: 2, 9, 20–21, 25
  • Работа с растениями: 3, 9, 20, 21, 25
  • Рубка дров: 4–6

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Лунный календарь на сентябрь 2018

Также экстрасенсы советуют в сентябре собирать урожай винограда и готовить его к зиме. Для этого растение нужно снять с опор и обрезать. А уже после холодов у винограда нужно обрезать всю зеленую часть и невызревшие побеги.

  • Сбор урожая винограда на хранение: 3, 6–7, 26, 29–30 сентября.
  • Лучшие дни для обрезки винограда: 1, 6–7, 15–16, 26–28 сентября.

Экстрасенсы советуют следовать лунному календарю на сентябрь 2018, и тогда ваш огород всегда будет плодовитый и богатый на урожай.

Лунный календарь на сентябрь 2018

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