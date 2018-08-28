Лунный календарь позволяет определить, какое влияние на жизнь человека оказывает Луна. Вот уже несколько тысячелетий человечество пытается понять тайны лунного воздействия на нашу жизнь и применить полученные знания на практике. С древних времен астрологи наблюдали за движением Луны вокруг земли и за тем, как это отражается на людях. Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» и астролог Хаял Алекперов составил лунный календарь на август 2018 года, в котором указаны удачные периоды для тех или иных дел и начинаний.

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Итак, в лунном календаре удачных дней новолуние наступит 11 августа. Это как раз то время, когда Луна еще не появилась, в этот период можно смело делать кардинальные шаги в плане жизненных изменений. К примеру, сменить работу, спланировать переезд или разорвать отношения с людьми, которые кроме негатива в вашей жизни ничего не приносят.

Период растущей Луны в августе припадает на 12-25 августа. На это время стоит запланировать дела, от которых вы ожидаете прироста, развития и накопления. К примеру, если остричь волосы, они быстрее отрастут, станут более крепкими и сильными. Если вы хотите собрать и отложить ту или иную сумму денег или положить свои финансы в банк под процент, для первого шага в этом начинании стоит также выбрать растущую луну. Заключение сделок и договоров, от которых вы рассчитываете получить доход, тоже лучше спланировать на этот период.

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По лунному календарю 2018 полнолуние наступает 25 августа. В это время Луна появляется на небосклоне во всей своей красе и напоминает круг. Это период максимального накопления энергии, когда можно рассчитывать на приход вдохновения. Самое время сосредоточиться и обдумать новые планы, идеи. Представителям творческих профессий и всем, кому нужно с креативом подойти к решению задач, в полнолуние стоит максимально прислушиваться к себе и своей интуиции – вам могут прийти совершенно нестандартные, интересные идеи. В этот период стоит быть максимально сдержанным в плане личных отношений: эмоции могут бить через край, а это чревато конфликтами и ссорами.

Период убывающей Луны припадает на 1-10 августа и 27-31 августа. Эта фаза лунного цикла приносит человеку энергетическое очищение. В это время лучше всего заниматься самопознанием и внутренним развитием. Откажитесь от вещей, которые составляют балласт в вашей жизни. Например, откажитесь от вредных привычек или же займитесь генеральной уборкой, вынесите из дома все лишнее. Убывающая Луна – подходящий период для очищения организма, когда можно, скажем, сесть на диету. Результаты ваших действий не заставят себя ждать.

Благоприятные дни: 2, 7, 15, 21, 31 августа.

Неблагоприятные дни: 4, 11, 18, 26 августа.

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Было замечено, что движение Луны по небосклону составляет определенный цикл. По этому циклу люди придумали способ исчисления дней в году – лунный календарь. Так, промежуток времени между двумя восходами Луны на небосклон – это лунный день или лунные сутки. Лунные дни составляют лунный месяц, который состоит из 29 или 30 лунных суток. На протяжении этого времени Луна проходит такие основные фазы: новолуние (когда луна на небе еще не видна), растущая Луна, полнолуние (когда луна на небе круглая) и убывающая луна.

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Каждая фаза Луны имеет свое воздействие на нашу землю, и, соответственно, на все живое. Потому наши предки подстраивали свою жизнь под лунные фазы, чтобы обрести гармонию со Вселенной. Они старались выбирать наиболее оптимальное время для посева урожая, для заключения сделок и даже для процедур, которые касаются личной гигиены. Со временем лунный календарь устарел, и теперь мы измеряем время по солнечному календарю. Но все-таки привязка жизни к лунным циклам неоспорима, и, наверное, каждому из нас приходилось чувствовать на себе лунное влияние, например бессонницу при полнолунии. А многие люди, перед тем как спланировать свои бытовые дела, ориентируются на лунный календарь.

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