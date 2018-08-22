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Телеканал СТБ / «Один за всіх»-12: дата старта нового сезона

«Один за всіх»-12: дата старта нового сезона

Телеканал СТБ

После летнего перерыва остросоциальный проект «Один за всіх» возвращается на телеэкраны с премьерой нового сезона. Официальная дата старта уже объявлена: 1 выпуск 12 сезона «Один за всіх» выйдет в эфир традиционно в воскресенье, 2 сентября. Подробнее о том, чего зрителям ожидать от премьеры, читайте в материале.

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Вот уже 6 лет «Один за всіх» помогает украинцам добиваться справедливости и находить выход в самых непростых жизненных ситуациях. В 11 сезоне усилиями команды, работающей над проектом, экс-ведущего Дмитрия Карпачева, экспертов и небезразличных зрителей «Один за всіх» удалось изменить судьбу не одного героя. Так, была создана инициативная группа по расследованию убийств в Павлограде, а всего за два дня собраны средства на лечение Романа Ткаченко.

В 12 сезоне руководитель проекта Роман Панасенко обещает еще больше сложнейших дел, резонансных историй и журналистских расследований по всей Украине. Ведущий Михаил Присяжнюк вместе с командой проекта будет отправляться на место происшествия, чтобы лично разобраться в случившемся и оказать максимальную поддержку тем, кто обратился за помощью.

«Ведущий «Один за всіх» – это не говорящая кукла. Это человек, который в своих руках держит реальные судьбы людей и управляет ими на момент эфира. И впоследствии это человек, который является вершителем этих судеб, так как мы и дальше ведем истории наших героев», – комментирует новую должность юрист Михаил Присяжнюк.

Video: «Один за всіх»-12: дата старта нового сезона

Когда стартует новый 12 сезон социального проекта Один за всех 2018? Дата старта Один за всіх 12 сезон уже известна

Не пропустите 2 сентября премьеру «Один за всіх»-12 на телеканале СТБ!

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