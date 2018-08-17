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Телеканал СТБ / На гребне волны: Олег Винник освоил серфинг в Пунта-Кане

На гребне волны: Олег Винник освоил серфинг в Пунта-Кане

Телеканал СТБ

Судья «Х-фактора»-9 Олег Винник сделал небольшую паузу в насыщенном гастрольном графике и отправился отдыхать в Доминиканскую Республику. О том, как проходит отпуск, артист регулярно делится на своей странице в Instagram. Подробнее об отпуске Олега Винника читайте в нашем материале.

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Из видеороликов, которые выкладывает певец, видно, что Винник предпочитает активный отдых. Музыкант любит экстрим: то на багги рассекает по бездорожью, то исследует пещеры. А совсем недавно исполнитель освоил новый вид спорта – серфинг. На видео Олег демонстрирует свои первые успехи – ему удалось покорить волну.

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«Агонь!!! За что не возьмется – все круто получается! Талантливый человек – талантлив во всем!», «Смотришь – и дух захватывает, эмоции переполняют. Такой позитив получила! Бомбастично!» – оценили подписчики.

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На следующей неделе Олег Винник продолжит свой гастрольный тур. 22 августа певец соберет стадион в Кропивницком, 24-го поздравит сольным концертом с Днем Независимости Украины жителей Сум, а 28 августа артист выступит на стадионе «Мототрек» в г. Ровно.

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