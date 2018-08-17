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Телеканал СТБ / На гребені хвилі: Олег Винник освоїв серфінг у Пунта-Кані

На гребені хвилі: Олег Винник освоїв серфінг у Пунта-Кані

Телеканал СТБ

Суддя «Х-фактора»-9 Олег Винник зробив невелику паузу в насиченому гастрольному графіку і вирушив відпочивати до Домініканської Республіки. Про те, як проходить відпустка, артист регулярно ділиться на своїй сторінці в Instagram. Детальніше про відпустку Олега Винника читайте в нашому матеріалі.

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З відеороликів, які викладає співак, видно, що Винник надає перевагу активному відпочинку. Музикант любить екстрим: то на багі розсікає бездоріжжям, то досліджує печери. А днями виконавець освоїв новий вид спорту – серфінг. На відео Олег демонструє свої перші успіхи – йому вдалося підкорити хвилю.

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«Агонь!!! За що не візьметься – все круто виходить! Талановита людина – талановита в усьому!», «Дивишся – і дух захоплює, емоції переповнюють. Такий позитив отримала! Бомбастично!» – оцінили підписники.

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Наступного тижня Олег Винник продовжить свій гастрольний тур. 22 серпня співак збере стадіон у Кропивницькому, 24-го привітає сольним концертом із Днем Незалежності України жителів Сум, а 28 серпня артист виступить на стадіоні «Мототрек» в м. Рівне.

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