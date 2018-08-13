Обаятельная Настя Каменских опубликовала интригующие фотографии с отдыха в Италии. Из постов звезды стало известно: артистка путешествует не одна. Вполне вероятно, что вместе с судьей «Х-фактор»-9 отдыхает ее тайный избранник. Подробности — в материале.
Настя Каменских активно делится снимками в Instagram со своими поклонниками. Так, совсем недавно у судьи «Х-фактор»-9 появилось много фотографий с отдыха в Италии.
На некоторых снимках Настя запечатлена с подругой Анной. Кажется, будто они просто поехали насладиться теплым морем и солнечным пляжем.
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Однако, подписчики звезды предполагают, что вместе с Настей отдыхает и ее тайный возлюбленный. Своими догадками фанаты активно делятся в комментариях к фото.
В интернете давно ходят слухи о кавалере Насти Каменских. Но сама певица пока что их никак не комментирует.
Предлагаем насладиться красивыми фотографиями Насти Каменских на отдыхе в Италии.
#miaitalia❤️🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)
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