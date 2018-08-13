Обаятельная Настя Каменских опубликовала интригующие фотографии с отдыха в Италии. Из постов звезды стало известно: артистка путешествует не одна. Вполне вероятно, что вместе с судьей «Х-фактор»-9 отдыхает ее тайный избранник. Подробности — в материале.

Настя Каменских активно делится снимками в Instagram со своими поклонниками. Так, совсем недавно у судьи «Х-фактор»-9 появилось много фотографий с отдыха в Италии.

На некоторых снимках Настя запечатлена с подругой Анной. Кажется, будто они просто поехали насладиться теплым морем и солнечным пляжем.

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Однако, подписчики звезды предполагают, что вместе с Настей отдыхает и ее тайный возлюбленный. Своими догадками фанаты активно делятся в комментариях к фото.

В интернете давно ходят слухи о кавалере Насти Каменских. Но сама певица пока что их никак не комментирует.

Предлагаем насладиться красивыми фотографиями Насти Каменских на отдыхе в Италии.

#nostraitalia @annchuk 🐠🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 12 Авг 2018 в 4:26 PDT

#miaitalia❤️🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 10 Авг 2018 в 10:24 PDT

#miaitalia❤️🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 12 Авг 2018 в 2:52 PDT

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