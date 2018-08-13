Чарівна Настя Каменських опублікувала інтригуючі фотографії з відпочинку в Італії. Із постів зірки стало відомо: артистка подорожує не сама. Цілком ймовірно, що разом із суддею «Х-фактор»-9 відпочиває її таємний обранець. Подробиці – в матеріалі.
Настя Каменських активно ділиться знімками в Instagram зі своїми шанувальниками. Так, днями у судді «Х-фактор»-9 з’явилося багато фотографій з відпочинку в Італії.
На деяких знімках Настя з подругою Анною. Здається, ніби вони просто поїхали насолодитися теплим морем і сонячним пляжем.
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Однак, підписники зірки припускають, що разом із Настею відпочиває також її таємний коханий. Своїми здогадками фанати активно діляться у коментарях до фото.
В інтернеті давно ходять чутки про кавалера Насті Каменських. Але сама співачка поки що їх ніяк не коментує.
Пропонуємо насолодитися гарними фотографіями Насті Каменських на відпочинку в Італії.
#miaitalia❤️🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)
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