Михаил Присяжнюк отмечает день рождения

Сегодня, 3 августа, отмечает день рождения юрист, эксперт многих проектов СТБ, а теперь еще и ведущий «Один за всіх» – Михаил Присяжнюк. Адвокату, которого за готовность помогать простым украинцам прозвали народным, исполнилось 36 лет. Пока Михаил Присяжнюк принимает поздравления от родных, друзей, коллег и поклонников, мы делимся стихотворением, которое главный юрист телеканала написал в свой день рождения.

Впервые Михаил Присяжнюк поучаствовал в съемках на СТБ в 2012-ом году: его карьера на телевидении началась с проекта «Беременна в 16». Дебют оказался удачным, и с тех пор за экспертным мнением юриста успели обратиться ведущие и герои самых разных программ канала – «Все буде добре», «Спасите нашу семью», «Дорогая, мы убиваем детей», пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж», «Давай поговорим про секс», «Следствие ведут экстрасенсы», «За живе» и, конечно, «Один за всіх».

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И хотя на экране Михаил Присяжнюк серьезен, всегда выступает за справедливость и готов отстаивать права украинцев до последнего, в его жизни есть место кардинально иному, даже в чем-то романтическому увлечению. Он – поэт. В своих соцсетях Михаил Присяжнюк поделился стихотворением, которое написал этой ночью самому себе:

«36 – это много и мало!

36 – это важный рубеж!

Жизнь меня поднимала, бросала

И латал я пробитую брешь.

Много было друзей и не очень,

И предательств хватило сполна.

И меня хоронили заочно,

Ну, а я поднимался со дна.

Та БОГ с ними, – все кануло в лету,

Я забыл эту боль и печаль!

Я любовью и верой согретый…

Ни о чем, что прошёл мне не жаль!»

Также именинник поблагодарил всех, кто рядом и остается верен.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Михаилу Присяжнюку профессиональных и творческих побед!

Напоминаем, что уже 2 сентября стартует остросоциальный проект «Один за всіх», ведущим 12-го сезона которого стал Михаил Присяжнюк.

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