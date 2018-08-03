Михайло Присяжнюк святкує день народження

Сьогодні, 3 серпня, відзначає день народження юрист, експерт багатьох проектів СТБ, а тепер ще й ведучий «Один за всіх» – Михайло Присяжнюк. Адвокату, якого за готовність допомагати простим українцям називають народним, виповнилося 36 років. Поки Михайло Присяжнюк приймає поздоровлення від рідних, друзів, колег і шанувальників, ми ділимося віршем, який головний юрист телеканалу написав у свій день народження.
Вперше Михайло Присяжнюк взяв участь у зйомках на СТБ у 2012-му році: його кар’єра на телебаченні почалася з проекту «Вагітна в 16». Дебют виявився вдалим, і відтоді за експертною думкою юриста встигли звернутися ведучі та герої найрізноманітніших програм каналу – «Все буде добре», «Врятуйте нашу сім’ю», «Кохана, ми вбиваємо дітей», пост-шоу «Холостяк. Як вийти заміж», «Давай поговоримо про секс», «Слідство ведуть екстрасенси», «За живе» і, звичайно, «Один за всіх».
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І хоча на екрані Михайло Присяжнюк серйозний, завжди виступає за справедливість і готовий відстоювати права українців до останнього, в його житті є місце кардинально іншому, навіть у чомусь романтичному захопленню. Він – поет. У своїх соцмережах Михайло Присяжнюк поділився віршем, який написав цієї ночі самому собі:
«36 – это много и мало!
36 – это важный рубеж!
Жизнь меня поднимала, бросала
И латал я пробитую брешь.
Много было друзей и не очень,
И предательств хватило сполна.
И меня хоронили заочно,
Ну, а я поднимался со дна.
Та БОГ с ними, – все кануло в лету,
Я забыл эту боль и печаль!
Я любовью и верой согретый…
Ни о чем, что прошёл мне не жаль!»
Також іменинник подякував усім, хто поруч і залишається вірним.
Написал его себе сегодня ночью 🙂 *** 36 – это много и мало! 36 – это важный рубеж! Жизнь меня поднимала, бросала И латал я пробитую брешь. Много было друзей и не очень, И предательств хватило сполна. И меня хоронили заочно, Ну, а я поднимался со дна. Та БОГ с ними, – все кануло в лету, Я забыл эту боль и печаль! Я любовью и верой согретый… Ни о чем, что прошел мне не жаль! PS: спасибо всем, кто верен и остаётся рядом! Вместе мы – 💪🏻 ✌🏻 #народныйадвокат #деньрождения #михаилприсяжнюкстихи #лето
Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань і бажає Михайлу Присяжнюку професійних і творчих перемог!
Нагадуємо, що вже 2 вересня стартує гостросоціальний проект «Один за всіх», ведучим 12-го сезону якого став Михайло Присяжнюк.
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