Михайло Присяжнюк святкує день народження

Сьогодні, 3 серпня, відзначає день народження юрист, експерт багатьох проектів СТБ, а тепер ще й ведучий «Один за всіх» – Михайло Присяжнюк. Адвокату, якого за готовність допомагати простим українцям називають народним, виповнилося 36 років. Поки Михайло Присяжнюк приймає поздоровлення від рідних, друзів, колег і шанувальників, ми ділимося віршем, який головний юрист телеканалу написав у свій день народження.

Вперше Михайло Присяжнюк взяв участь у зйомках на СТБ у 2012-му році: його кар’єра на телебаченні почалася з проекту «Вагітна в 16». Дебют виявився вдалим, і відтоді за експертною думкою юриста встигли звернутися ведучі та герої найрізноманітніших програм каналу – «Все буде добре», «Врятуйте нашу сім’ю», «Кохана, ми вбиваємо дітей», пост-шоу «Холостяк. Як вийти заміж», «Давай поговоримо про секс», «Слідство ведуть екстрасенси», «За живе» і, звичайно, «Один за всіх».

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І хоча на екрані Михайло Присяжнюк серйозний, завжди виступає за справедливість і готовий відстоювати права українців до останнього, в його житті є місце кардинально іншому, навіть у чомусь романтичному захопленню. Він – поет. У своїх соцмережах Михайло Присяжнюк поділився віршем, який написав цієї ночі самому собі:

«36 – это много и мало!

36 – это важный рубеж!

Жизнь меня поднимала, бросала

И латал я пробитую брешь.

Много было друзей и не очень,

И предательств хватило сполна.

И меня хоронили заочно,

Ну, а я поднимался со дна.

Та БОГ с ними, – все кануло в лету,

Я забыл эту боль и печаль!

Я любовью и верой согретый…

Ни о чем, что прошёл мне не жаль!»

Також іменинник подякував усім, хто поруч і залишається вірним.

Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань і бажає Михайлу Присяжнюку професійних і творчих перемог!

Нагадуємо, що вже 2 вересня стартує гостросоціальний проект «Один за всіх», ведучим 12-го сезону якого став Михайло Присяжнюк.

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