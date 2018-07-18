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Телеканал СТБ / Настя Каменских: биография, личная жизнь и все новости об артистке

Настя Каменских: биография, личная жизнь и все новости об артистке

Телеканал СТБ

Настя Каменских по праву считается одной из самых успешных артисток, талантливых певиц, харизматичных телеведущих! Дуэт «Потап и Настя» покорил огромную аудиторию слушателей по всему миру. Давайте же вспомним, как все начиналось, ведь такой успех не приходит просто так  – ради него нужно много работать!

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С раннего детства Настя окунается в мир музыки и творчества: занимается игрой на фортепиано, пением и балетом. И самое главное: прикладывает максимум усилий, чтобы развивать свой талант.

Впервые Настя очень громко заявляет о себе на фестивале «Черноморские игры», на котором получает гран-при и забирает всевозможные награды.

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В 2006 Алексей Потапенко ищет вокалистку для записи совместной песни. Благодаря многочисленным советам друзей и коллег из шоу-бизнеса Потап знакомится с яркой и талантливой молодой артисткой. И совсем скоро они основывают дуэт «Потап и Настя».

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Проект получает головокружительный успех и начинает быстро обретать популярность, получать бесконечные награды и записывать всемирно известные хиты, которые напевают от мала до велика уже более 11 лет.

Казалось, к этому моменту Настя достигла всего: популярность и слава, любовь поклонников и красота. Но звезда не привыкла останавливаться на достигнутом, всегда ставит новые цели и восхищает разными проектами.

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Так она становится первой поп-артисткой, которая запустила свой видеоблог NKblog, в котором показывает свою жизнь, дает советы о спорте и здоровом образе жизни. Вдохновляет и мотивирует зрителей реализовывать мечты.

Любовь к спорту перерастает в еще один успешный проект певицы – запуск собственного бренда одежды NKsport. Сегодня каждый, кто следуя примеру Каменских, хочет добиться ошеломительных успехов и в спорте, и в жизни, может надеть NKsport и знать, что все мечты достижимы.

Благодаря огромному опыту, который она получала на крупнейших мировых сценах, сильнейшим вокальным данным и таланту Настю Каменских пригласили стать членом обновленного состава жюри шоу «Х-фактор»-8.

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В одном из интервью певица сказала, что для участника шоу «Х-фактор» харизма также важна, как и вокальный талант, а иногда даже и больше. Кроме этого, нужна целеустремленность. «И главное – участник должен быть смелым и с огромным желанием идти дальше и победить», – сказала Настя Каменских.

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Все мы видели на примере Насти, что эти же качества помогли ей прийти к успеху, и мы желаем этой талантливой артистке, музыка которой не знает границ, в будущем также уверенно и целеустремленно побеждать.

А тем временем мы будем ждать, чем же еще нас удивит невероятная Настя Каменских.

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