13 июля стартовал Одесский кинофестиваль. Уже 9-й год мероприятие собирает в городе звезд кино, театра, телевидения и творческих людей со всей страны. В этом году на Одесском кинофестивале за неделю покажут 108 фильмов из 95 стран. Кого из звезд можно было увидеть на красной дорожке и как прошла торжественная церемония открытия ОМКФ 2018 – читайте в материале.

Традиционно, открытие Одесского кинофестиваля началось с красной дорожки у театра Оперы и Балета. Несмотря на то, что в этом году, впервые за всю историю мероприятия, церемонию чуть не омрачил дождь, посмотреть на звезд украинского и мирового кинематографа, а также других знаменитых гостей фестиваля собралось много людей.

Радостными возгласами публика встретила представителя от Украины на Евровидении 2018 – MELOVIN’a.

Церемония открытия, которую уже традиционно ведут Янина Соколова и Олег Панюта, началась с выступления творческого объединения артистов-танцовщиков Apache Crew.

Первое слово на открытии Одесского кинофестиваля взял вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Он призвал всех поддержать заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, которому в день открытия фестиваля исполнилось 42 года. На протяжении всего мероприятия, в знак поддержки, для Олега Сенцова будет зарезервировано место в зрительном зале во время показов всех фильмов. Кроме того, перед показами будет демонстрироваться ролик о режиссере.

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В этом году фильмом открытия стала картина “Женщина на войне”. Представить ее в Украину приехали исполнительница главной роли Халлдор Гейхадсдоттир, продюсер Карин Лебланк, сопродюсер Сергей Лавренюк и актриса Елена Лавренюк.

На торжественной церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля были и лица телеканала СТБ, которых мы с нетерпением ждем увидеть в новом, осеннем сезоне.

#RedCarpet #oiff 🔥#омкф #омкф2018 A post shared by Анетти Жернова (@anettizhernova1) on Jul 14, 2018 at 12:05am PDT