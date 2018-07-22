21 июля состоялась торжественная церемония закрытия Одесского международного кинофестиваля. Как прошло мероприятие, какой фильм получил гран-при ОМКФ-2018, а также фотографии с красной дорожки – ищите в материале.

Началась церемония закрытия Одесского кинофестиваля с красной дорожки по которой прошлись известные украинские и мировые звезды кино, театра и телевидения, а также другие знаменитые гости ОМКФ.

По красной дорожке прошлась и самая эпатажная участница шоу «Холостяк» Анетти.

В этом году на Одесском кинофестивале показали 108 фильмов из 95 стран. Началось награждение с европейских документальных фильмов. Лучшим признали картину «Домашние игры» Алисы Коваленко. Украинской короткометражкой, которая получила награду стала картина «В радости, и только в радости» режиссера Марины Рощиной. Премию за полнометражный фильм Национальной конкурсной программы ушел «Дельте» режиссера Александра Течинского. В номинации «Лучшая актерская работа» победил Виктор Полстер, который сыграл в бельгийском фильме «Девушка». Режиссерская награда досталась Бабису Макридису за фильм «Жаль». Именно это кино жюри Одесского кинофестиваля посчитали лучшим.

Обладателем гран-при стал фильм «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук. Эта категория по традиции определяется зрителями.