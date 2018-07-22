21 липня відбулася урочиста церемонія закриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Як пройшов захід, який фільм отримав гран-прі ОМКФ-2018, а також фотографії з червоної доріжки – шукайте в матеріалі.

Розпочалася церемонія закриття Одеського кінофестивалю з червоної доріжки по якій пройшлися відомі українські та світові зірки кіно, театру і телебачення, а також інші знамениті гості ОМКФ.

По червоній доріжці пройшлася і найепатажніша учасниця шоу «Холостяк» Анетті.

Цього року на Одеському кінофестивалі показали 108 фільмів з 95 країн. Розпочалося нагородження з європейських документальних фільмів. Кращою визнали картину «Домашні ігри» Аліси Коваленко. А українською короткометражкою, що отримала нагороду стала картина «В радості, і тільки в радості» режисера Марини Рощиною. Премію за повнометражний фільм Національної конкурсної програми пішов «Дельті» режисера Олександра Течинського. У номінації «Краща акторська робота» переміг Віктор Полстер, який зіграв в бельгійському фільмі «Дівчина». Режисерська нагорода дісталася Бабісу Макрідіс за фільм «Шкода». Саме це кіно журі Одеського кінофестивалю визнали найкращим.

Володарем гран-прі став фільм «Кришталь» режисера Дар’ї Жук. Ця категорія за традицією визначається глядачами.