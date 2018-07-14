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Телеканал СТБ / ОМКФ 2018: як пройшло відкриття фестивалю в Одесі

ОМКФ 2018: як пройшло відкриття фестивалю в Одесі

Телеканал СТБ

13 липня стартував Одеський кінофестиваль. Вже 9-й рік захід збирає в місті зірок кіно, театру, телебачення та творчих людей з усієї країни. Цього року на Одеському кінофестивалі за тиждень покажуть 108 фільмів з 95 країн. Кого із зірок можна було побачити на червоній доріжці та як пройшла урочиста церемонія відкриття ОМКФ 2018 – читайте в матеріалі.

Традиційно, відкриття Одеського кінофестивалю почалося з червоної доріжки біля театру Опери та Балету. Незважаючи на те, що цього року, вперше за всю історію заходу, церемонію ледь не затьмарив дощ, подивитися на зірок українського і світового кінематографу, а також інших знаменитих гостей фестивалю зібралося багато людей.

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Церемонія відкриття, яку вже традиційно ведуть Яніна Соколова та Олег Панюта, почалася з виступу творчого об’єднання артистів-танцівників Apache Crew.

Перше слово на відкритті Одеського кінофестивалю взяв віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. Він закликав усіх підтримати ув’язненого в російській колонії українського режисера Олега Сенцова, якому в день відкриття фестивалю виповнилося 42 роки. Протягом усього заходу, в знак підтримки, для Олега Сенцова буде зарезервовано місце в залі для глядачів під час показів всіх фільмів. Крім того, перед показами демонструватиметься ролик про режисера.

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Цього року фільмом відкриття стала картина “Жінка на війні”. Представити її в Україну приїхали виконавиця головної ролі Халлдор Гейхадсдоттір, продюсер Карін Лебланк, співпродюсер Сергій Лавренюк та актриса Олена Лавренюк.

На урочистій церемонії відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю були і обличчя телеканалу СТБ, яких ми з нетерпінням чекаємо побачити в новому, осінньому сезоні.

#RedCarpet #oiff 🔥#омкф #омкф2018

A post shared by Анетти Жернова (@anettizhernova1) on

Середина липня у мене останні 5 років асоціюється з Одеським кінофестивалем – церемонії відкриття і закриття, червоні хідники, open-air покази та знакові у кіносфері гості з Європи та США. 5 років тому я сказала: Одеса у час кінофестивалю змінюється і перетворюється на маленькі Канни. 💥Цього року на церемонію відкритя фестивалю я не потрапляю – у нас сьогодні своя церемонія на #зваженітащасливі 😂 Зважування учасників називається 🙈 А так як ви зараз доїжджаєте до Одеси – насолоджуйтеся! Кіно – це ж любов! 🎬 A post shared by Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) on

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