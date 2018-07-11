Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай посетила Киев

Победительница Евровидения-2018 израильская исполнительница Нетта Барзилай приехала в Киев. Певица была замечена в центре столицы во время съемок клипа. Для своего нового музыкального видео Нетта выбрала локацию рядом с Национальным музеем истории Украины.

Несмотря на то, что победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай обвинили в плагиате, это не стало помехой ее творчеству. Певица прибыла в Киев – и не просто, чтобы проникнуться украинской культурой, а с целью запечатлеть красоты столицы в своем новом клипе. Скандальную артистку видели в парке в Буче, а также возле одного из главных музеев нашей страны. Нетта Барзилай сидела на крутящемся диване, а вокруг разворачивались события, напоминавшие голливудский блокбастер.

Сегодня последний день съемок музыкального видео победительницы Евровидения-2018, и уже вечером исполнительница вернется на родину.

Напоминаем, что право проводить самый масштабный песенный конкурс Европы в 2019 году Израиль получил благодаря композиции Нетты Барзилай – Toy. Кроме того, уже объявлен город проведения Евровидения-2019.

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