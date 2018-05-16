На Евровидении-2018 первое место заняла представительница Израиля Нетта Барзилай. Участница набрала 529 баллов, тем самым дав Израилю право принимать конкурс в 2019 году. Чтобы больше узнать о творчестве девушки, предлагаем посмотреть самые яркие ее выступления.

Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения-2018. На конкурсе она выступила с композицией «Тоу».

Изюминкой израильтянки стало не только запоминающееся выступление, но и уникальный музыкальный инструмент. С его помощью Нетта может воспроизводить на сцене самые разные звуки.

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Путь к сцене у Нетты Барзилай начинался с пения в военном хоре. Потом девушка стала выступать на всевозможных талант-шоу, покорив публику своей харизматичностью. Популярность в своей стране Нетте принесли оригинальные каверы на известные песни.

Предлагаем посмотреть другие выступления Нетты Барзилай.

Микс зажигательных песен Gangnam Style и Tik Tok



Динамичная зарисовка от Нетты, под которую все бросились в пляс



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Нетта исполняет популярную песню Rihanna – «Rude boy»



Электронная версия «What is love» от Нетты Барзилай



Нетта исполнила красивую мелодию в акустическом стиле



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