На Євробаченні-2018 перше місце посіла представниця Ізраїлю Нетта Барзілай. Учасниця набрала 529 балів, тим самим давши Ізраїлю право приймати конкурс 2019 року. Щоб більше дізнатися про творчість дівчини, пропонуємо подивитися найяскравіші її виступи.

Нетта Барзілай стала переможницею Євробачення-2018. На конкурсі вона виступила з композицією «Тоу».

Родзинкою ізраїльтянки став не лише яскравий виступ, а й унікальний музичний інструмент. З його допомогою Нетта може відтворювати на сцені найрізноманітніші звуки.

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Шлях до сцени у Нетти Барзілай починався зі співу у військовому хорі. Потім дівчина стала виступати на всіляких талант-шоу, підкоривши публіку своєю харизматичністю. Популярність у своїй країні Нетті принесли оригінальні кавери на відомі пісні.

Пропонуємо ознайомитися з іншими виступами Нетти Барзілай.

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Нетта виконала гарну мелодію в акустичному стилі



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