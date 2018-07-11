Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай відвідала Київ

Переможниця Євробачення-2018 ізраїльська виконавиця Нетта Барзілай приїхала до Києва. Співачка була помічена в центрі столиці під час зйомок кліпу. Для свого нового музичного відео Нетта вибрала локацію поруч з Національним музеєм історії України.

Незважаючи на те, що переможницю Євробачення-2018 Нетту Барзілай звинуватили в плагіаті, це не стало на заваді її творчості. Співачка прибула до Києва – і не просто, аби заглибитися в українську культуру, а з метою відобразити красу столиці у своєму новому кліпі. Скандальну артистку бачили в парку в Бучі, а також біля одного з головних музеїв нашої країни. Нетта Барзілай сиділа на дивані, що крутився, а навколо розгорталися події, як у голлівудському блокбастері.

Сьогодні останній день зйомок музичного відео переможниці Євробачення-2018, і вже ввечері виконавиця повернеться на батьківщину.

Нагадуємо, що право проводити наймасштабніший пісенний конкурс Європи в 2019 році Ізраїль отримав завдяки композиції Нетти Барзілай – Той. Крім того, вже оголошено місто проведення Євробачення-2019.

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