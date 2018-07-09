У 2018 році на Євробаченні перемогла ізраїльська співачка Нетта Барзілай. Однак, не встигла артистка відсвяткувати перемогу, як навколо неї почали спалахувати різні конфлікти. Так, цього разу переможницю Євробачення-2018 звинуватили в плагіаті. Чи може це позбавити Ізраїль права провести пісенний конкурс в наступному році – дізнайтеся в матеріалі.

Велика американська компанія звукозапису «Universal Music» звинуватила авторів пісні «Toy» в незаконному копіюванні хітової композиції «Seven Nations Army», групи «The White Stripes». Приспів співачки видався дуже знайомим, а згідно з правилами конкурсу, всі пісні повинні бути унікальними. Зараз представники ізраїльської виконавиці вирушили в Америку, щоб залагодити конфлікт.

Отож, якщо експертиза підтвердить плагіат, Нетту можуть дискваліфікувати, а Ізраїль позбавити право провести Євробачення-2019. Але як вважаєте ви, чи є між цими піснями схожість?

Порівняйте композиції

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