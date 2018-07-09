В 2018 году на Евровидении победила израильская певица Нетта Барзилай. Однако, не успела артистка отпраздновать победу, как вокруг нее начали вспыхивать различные конфликты. Так, в этот раз победительницу Евровидения-2018 обвинили в плагиате. Может ли это лишить Израиль права провести песенный конкурс в следующем году – узнайте в материале.

Крупная американская звукозаписывающая компания «Universal Music» обвинила авторов песни «Toy» в незаконном копировании хитовой композиции «Seven Nations Army», группы «The White Stripes». Припев певицы показался очень знакомым, а согласно правилам конкурса, все песни должны быть уникальными. Сейчас представители израильской исполнительницы отправились в Америку, чтобы уладить конфликт.

Так, если экспертиза подтвердит плагиат, Нетту могут дисквалифицировать, а Израиль лишить право провести Евровидение-2019. Но как считаете вы, есть ли между этими песнями схожесть?

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