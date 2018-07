Летом на ВДНХ состоится самый ожидаемый музыкальный фестиваль Украины – Atlas Weekend-2018. В прошлом году за первые четыре дня мероприятие посетило 315 тысяч человек, а за все пять дней на сцене выступило около 200 артистов. Кто выступит на сцене Atlas Weekend-2018 – узнайте в материале.

Хедлайнерами Atlas Weekend 2018 и настоящим событием для всех меломанов станет приезд легендарных Placebo. В их арсенале – миллионы проданных альбомов, номинации и победы в знаковых премиях, а также сотрудничество с легендами музыки. В Киеве группа выступит уже 8 июля.

В этот же день, 8 июля на Atlas Weekend 2018 выступят легенды электронной музыки Infected Mushroom. Поверьте, это будет незабываемо!

Одним из хедлайнеров фестиваля станет также Лаура Перголицци, выступающая под инициалами LP. Американская певица покорила сердца миллионов слушателей глубокими и волнующими текстами, узнаваемой манерой исполнения и невероятно сильным вокалом. Кто еще выступит на сцене Atlas Weekend-2018 – узнайте в материале.

В этом году LP по праву считают одной из самых востребованных артисток мира. Настоящая музыкальная сенсация современности стала популярной после выхода треков «Lost on You» и «Other People» – песен, которые по-настоящему всколыхнули мировые радиосети.

До того, как о ней заговорили, Лаура писала хиты для мировых звезд, таких как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, группы Backstreet Boys и т. д.

В 2017 году Лаура Перголицци дала в Киеве два концерта, а также выступала на прямом эфире «Х-Фактор».

Хедлайнером 6 июля станет британский музыкант Benjamin Clementine. У него есть два альбома, несколько хитов, которые сводят с ума меломанов по всему миру, а также премия Mercury Prize. Это не первый его визит в Украину, в ноябре 2017-го он уже выступал в Киеве.

Еще одним хедлайнером Atlas Weekend 2018 станет известный британский музыкант Tom Odell. В 18 лет его не приняли в музыкальный колледж, а уже через несколько лет весь мир танцевал под его песни «Long Way Down», «Hold Me» и «Jealousy». Он беспрестанно ездит по фестивалям и летом заедет в Украину. Музыканта сравнивают с Девидом Боуи и Куртом Кобейном без гитары. Так ли это, вы сможете убедиться сами на Atlas Weekend 2018.

На Atlas Weekend 2018 вы также сможете оторваться под музыку бельгийца Lost Frequencies. В прошлом году он попал в рейтинг лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine и занял 26 место. А его трек «Are You with Me» занял верхние позиции в хит-парадах Австралии, Турции и половины стран Европы.

Любители альтернативной рок-музыки однозначно получат удовольствие от танцев под песни британской группы Nothing but Thieves – еще одних хедлайнеров Atlas Weekend 2018. Во время своих выступлений они подрывают залы и воруют сердца, а от их клипов невозможно отвести глаз. К слову, на прошлогоднем фестивале Nothing but Thieves уже были хедлайнерами, и вы наверняка их помните.

Хедлайнером Atlas Weekend 2018 станет также немецкая электроникор-группа Eskimo Callboy. Они в шутку называют свой стиль «порно-электро-металл». Если вы ценитель металкора, пост-хардкора и электроники – вы получите от их выступления настоящий экстаз. Эти дикие парни раскачают любую публику – только послушайте и посмотрите их бешеный клип «Muffin Purper-Gurk»:

Впервые в Украину приедет диджей №1 в мире, 22-летний музыкант и саундпродюсер Martin Garrix – он станет еще один хедлайнером Atlas Weekend 2018. David Guetta, Dua Lipa, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack и Usher – вот далеко неполный список артистов, с которыми он записал и выпустил совместные синглы! Популярность Martin Garrix завоевал в 2013 году после того как выпустил трек «Animals». Сегодня попасть на его выступления мечтают миллионы фанов по всему миру.

Кроме того, на Atlas Weekend – 2018 также выступит известная синглами «Teddy Bear» и «Castle in the Snow» группа Kadebostany и итальянский металл-коллектив Lacuna Coil.

Напомним, 3 июля организаторы Atlas Weekend 2018 сделали днем украинской музыки и в этот день вход для всех желающих абсолютно бесплатный. Хедайнером 3 июля стал Олег Винник.

Из украинских исполнителей на сцену фестиваля выйдут играющая в стиле этно-хаос группа «ДахаБраха», женский театрально-музыкальный коллектив Dakh Daughters, Panivalkova «Бумбокс», 5`nizza, «Один в каноэ», Pianoбой и многие другие.

