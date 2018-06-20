В первый месяц лета украинцы отмечают сразу несколько важных дат. Одна из них – День Конституции Украины. Какого числа будут проходить празднования, а также все о празднике – в нашем материале.

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Ежегодно День Конституции Украины отмечается 28 июня. Собственно, именно эта дата стала знаменательной для нашей страны в 1996 году, когда Верховной Радой была принята первая Конституция независимой Украины.

После длительной и тщательной работы над главным законом страны, учета замечаний Президента Украины, обсуждения всех спорных статей проекта, в ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию. Главный закон страны определил правовые основы независимой Украины, ее территориальную целостность и суверенитет, принципы организации высших органов государства и местного самоуправления, а также права и свободы человека и гражданина.

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В соответствии с Конституцией, день принятия главного закона страны является государственным праздником. День Конституции Украины пополняет список выходных июня 2018, о которых мы рассказали вам ранее.

В городах Украины готовятся различные праздничные мероприятия. Поздравления, торжественные концерты, фестивали, выставки, патриотические мероприятия, чествование памяти выдающихся украинцев. Столица ко Дню Конституции Украины становится еще краше, а жизнь Киева – активнее и насыщеннее.

Теперь вы знаете, какого числа День Конституции в Украине. Желаем хорошо провести 28 июня 2018 года, ведь День Конституции – важный праздник для каждого из нас!

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