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Телеканал СТБ / Коли День Конституції України 2018 року

Коли День Конституції України 2018 року

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У перший місяць літа українці відзначають відразу кілька важливих дат. Одна з них – День Конституції України. Якого числа будуть проходити святкування, а також все про свято – у нашому матеріалі.

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Коли день Конституції України 2017? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

Коли день Конституції України 2018? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

Щороку День Конституції України відзначається 28 червня. Власне, саме ця дата стала визначною для нашої країни у 1996 році, коли Верховною Радою була прийнята перша Конституція незалежної України.

Після тривалої та ретельної роботи над головним законом країни, врахування зауважень Президента України, обговорення всіх спірних статей проекту, в ніч з 27 на 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію. Головний закон країни визначив правові основи незалежної України, її територіальну цілісність і суверенітет, принципи організації вищих органів держави і місцевого самоврядування, а також права і свободи людини і громадянина.

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Відповідно до Конституції, день прийняття головногозакону країни є державним святом. День Конституції України поповнює список вихідних червня 2018, про які ми розповіли вам раніше.

У містах України готуються різні святкові заходи. Привітання, урочисті концерти, фестивалі, виставки, патріотичні заходи, вшанування пам’яті видатних українців. Столиця до Дня Конституції України стає ще ошатнішою, а життя Києва  активнішим та насиченішим.

Тепер ви знаєте, якого числа День Конституції в Україні. Бажаємо добре провести 28 червня 2018 року, адже День Конституції – важливе свято для кожного з нас!

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